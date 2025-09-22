新法案可能赦免巴西前總統波索納洛 數萬民眾上街抗議

巴西21日爆發大規模抗議行動，數萬名民眾走上街頭反對可能赦免前總統波索納洛及其盟友的法案。（美聯社）

2025/09/22 14:47

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕巴西全國26個州與聯邦區21日爆發大規模抗議行動，數萬名民眾走上街頭反對可能赦免前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）及其盟友的法案，他們因涉嫌發動政變未遂而被定罪，其中波索納洛被判處27年3個月有期徒刑。

根據《美聯社》報導，抗議行動因巴西眾議院爭議性舉動而爆發。首先是眾議院16日通過1項憲法修正案，使得逮捕議員和對其提出刑事起訴變得更困難，隨後是17日眾議院又加速審議1項由右翼反對派推動的法案，可能對波索納洛和其親信，以及參與政變事件的數百名支持者實施特赦。

根據聖保羅大學政治辯論監測中心和非營利組織More in Common統計，在聖保羅有4萬2400人參加了抗議活動。在里約熱內盧，有4萬1800人參加抗議活動。

聖保羅大學政治辯論監測中心主任奧特拉多（Pablo Ortellado）指出，21日在聖保羅和里約熱內盧的左翼抗議活動規模，是自盧拉2022年贏得總統大選後最大的。

37歲的保母布里托（Ana Paula Brito）參加在聖保羅舉行的抗議活動，反對波索納羅可能被赦免，她強調也對保護議員免受刑事指控的修正案感到憤慨。

一些巴西著名人物參與21日示威活動的組織和宣傳工作。音樂巨星維洛索（Caetano Veloso）、布阿奇（Chico Buarque）和吉爾（Gilberto Gil）在里約熱內盧的科帕卡巴納（Copacaban）海灘聚集，一同參加抗議活動。

他們曾在巴西20世紀60年代的軍政府時期挑戰審查制度。維洛索表示，他對許多議員投票支持為他們自己和同事制定的豁免法案，以及為政變策畫者提供特赦的提案無比憤怒。維洛索還說，他認為自己代表大多數巴西民眾的意願，共同反對這些提案。

