樺加沙颱風直撲！菲國逾萬人撤離 居民嚇壞：風聲像啟動的機器

超級颱風樺加沙挾帶狂風暴雨，重創菲律賓北部卡加延省阿帕里鎮，海濱道路上滿是殘骸，一名男子在風雨中佇立。（法新社）

2025/09/22 13:31

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據法新社報導，超級颱風樺加沙（Ragasa）於22日挾帶強風豪雨侵襲菲律賓最北部，迫使超過1萬名居民緊急撤離至學校與避難中心。此颱風威力持續增強，預計中午左右登陸菲國的巴布延群島（Babuyan Islands），為當地帶來嚴重威脅。

菲律賓國家氣象局表示，截至上午11時，颱風的中心持續風速高達每小時215公里，陣風更可達265公里。居住在卡加延省（Cayan）沿海城鎮阿帕里（Aparri）的教師圖加高（Tirso Tugagao）心有餘悸地說：「強風吵得我無法入睡，風聲撞擊著窗戶，聽起來就像一台啟動的機器。我看到巨浪正不斷拍打上岸。」

菲國29省停班停課 嚴防致災性洪水

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos）透過臉書表示，他正密切關注災情，並已下令所有政府機關「隨時隨地準備提供援助」。為因應颱風帶來的致災性雨量，包含馬尼拉地區在內的菲律賓29個省份，已於22日宣布停班停課。

政府氣象專家警告，呂宋島北部地區，預計將會出現「嚴重的洪水與土石流」。卡加延省災害應變首長拉普辛（Rueli Rapsing）向法新社表示，他的團隊已為「最壞的情況」做好準備。

菲律賓位處太平洋氣旋帶的第一線，平均每年遭受約20次風暴與颱風侵襲，使數百萬人處於持續的貧困與災難風險中。科學家警告，在全球暖化與人為氣候變遷的影響下，風暴正變得越來越強大。

而就在此次風災前一天，數千名菲律賓民眾才剛走上街頭，抗議一樁涉及施工劣質或從未完工的防洪工程貪腐醜聞，使得此次颱風的考驗，更顯得格外嚴峻。

