沒比較沒傷害！始祖鳥炸山挨轟 10年前猛獁象致敬阿爾卑斯震撼人心

戶外品牌猛獁象10年前在阿爾卑斯山馬特洪峰的紀念活動，震撼人心。（圖擷自X）

2025/09/22 14:36

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕已被中資收購的戶外品牌「始祖鳥」（ARC’TERYX），聯合藝術家蔡國強近日在西藏喜馬拉雅山脈點燃大型煙火秀，引發各界批判；還被質疑抄襲另一戶外品牌猛獁象（MAMMUT）10年前在阿爾卑斯山馬特洪峰（Matterhorn）的紀念活動，但該活動與這次煙火炸山相比，對環境的影響可以說是天差地別。

1865年7月，人類首次攻頂海拔4478公尺的馬特洪峰，是阿爾卑斯山脈中最後一個被征服的主要山峰；2015年為了紀念人類首次登頂150週年，瑞士戶外品牌「猛瑪象」與知名瑞士攝影師博施（Robert Bösch）與數百位專業登山家合作，在攻頂路徑上使用無污染頭燈，把馬特洪峰作為畫布，點亮一路到山頂「燈光火龍」，一系列照片震撼人心。

網友直言「沒有比較沒有傷害」，同樣是戶外品牌致敬自然，猛獁象則是選擇點燈，當紅光在冷峻的雪山上舞動，自然的雄壯與人類攀登的勇氣合而為一。而始祖鳥在喜馬拉雅山放煙火，傷害是不可逆轉的，對自然沒有一絲敬畏，不但創意重疊且破壞性更強。

始祖鳥在喜馬拉雅山放煙火炸山，引發廣大爭議。（圖擷自微博）

