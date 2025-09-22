為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    澳洲男子離奇溺斃峇里島 遺體回國「心臟消失」多處傷痕

    澳洲23歲男子離奇死在峇里島的泳池內，家屬直到遺體返國才知道心臟被取走。（本報合成，擷取自Gofund Me、@bizza_hads_/IG）

    澳洲23歲男子離奇死在峇里島的泳池內，家屬直到遺體返國才知道心臟被取走。（本報合成，擷取自Gofund Me、@bizza_hads_/IG）

    2025/09/22 13:56

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕澳洲一名年僅23歲男子拜倫．哈多（Byron Haddow）日前赴印尼峇里島度假，卻在私人別墅泳池內離奇身亡。儘管當地死亡證明上記載死因為「溺水」，但拜倫生前游泳能力極佳，泳池深度僅150公分、低於他178公分的身高，加上遺體多處傷痕與血跡，甚至心臟在返國時「失蹤」，引發家屬強烈質疑死因並不單純。

    綜合外媒報導，拜倫5月26日被發現陳屍泳池，但直到4天後才被通報，當時屍體已開始腐敗，現場證據也部分受損。遺體先後送往私人醫院與殯儀館，過程中家屬表明希望「完整遺體返國」，但印尼警方卻以「案情可疑」為由，依刑事訴訟法申請司法驗屍，並取出包括心臟在內的重要器官，全程未告知死者家屬。

    印尼法醫古娜旺（Nola Margaret Gunawan）指出，死者體內可能因酒精與抗憂鬱藥「度洛西汀」交互作用，導致無力自救，至於遺體多處傷痕及死因究竟屬意外、自殺或他殺，仍尚無定論。

    拜倫的母親則悲痛表示，兒子遺體拖延四週才運回澳洲，身上有明顯割傷與瘀痕，遺體包裹的浴巾上還留有血跡，且心臟被擅自取走。最終，經過數月交涉，家屬才取回心臟，甚至還必須額外支付700澳元（約新台幣1.4萬元）的運送費用，早已錯過下葬時間。

    目前，案件已交由澳洲昆士蘭州驗屍法院進一步調查。拜倫的家屬則懷疑，他可能遭人設局、下藥再行搶劫，最終命喪異鄉。

