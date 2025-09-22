為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    金正恩向川普喊話 專家：意在預防國內動盪

    北韓領導人金正恩今天喊話美國總統川普，強調開放與美談判但拒棄核武。專家說：「這場演說似乎針對外國勢力而發，但實際上內含強烈的國內訊息，意在預防國內動盪。」圖為兩人2018年6月12日在新加坡舉行歷史性峰會。（法新社資料照）

    北韓領導人金正恩今天喊話美國總統川普，強調開放與美談判但拒棄核武。專家說：「這場演說似乎針對外國勢力而發，但實際上內含強烈的國內訊息，意在預防國內動盪。」圖為兩人2018年6月12日在新加坡舉行歷史性峰會。（法新社資料照）

    2025/09/22 13:38

    〔中央社〕北韓領導人金正恩今天喊話美國總統川普，強調開放與美談判但拒棄核武。專家說：「這場演說似乎針對外國勢力而發，但實際上內含強烈的國內訊息，意在預防國內動盪。」

    金正恩今天透過官媒北韓中央通信社表示，只要美國願意放棄要求北韓棄核，平壤對與美重啟談判抱持開放態度。他並坦言，自己仍對美國總統川普（Donald Trump）抱持「美好的回憶」。

    首爾北韓大學前校長楊武仁接受法新社訪問時做了上述的表示。他還說：「這些冗長且詳細的說辭，既展現出信心也流露出絕望。」

    分析人士說，金正恩因烏克蘭戰爭而變得更加大膽，派遣數千名北韓士兵協助莫斯科，進而獲得俄羅斯的關鍵支援。

    自俄羅斯3年半前入侵烏克蘭以來，北韓已成為莫斯科主要盟友之一。去年基輔突襲俄羅斯西部後，北韓更派出數千名士兵和滿載武器的貨櫃，協助克里姆林宮驅逐烏軍。

    俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）去年訪問北韓時，雙方簽署共同防禦條約。

    南韓多次警告，俄羅斯正在加強支持平壤，當中包括可能移轉敏感的俄國軍事技術。

    川普預計將在下個月造訪南韓，屆時南韓將在南部城市慶州主辦亞太經濟合作會議（APEC）。

    南韓慶南大學遠東研究教授林乙哲（Lim Eul-chul，音譯）說：「這番言論出現在川普來韓參加APEC高峰會之前，時機點很明顯是經過精心計算。」

    「這既暗示了一場意外峰會的可能性，同時也迎合川普對諾貝爾獎向來高度渴望的心態。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播