美國當靠山！ 納坦雅胡嗆承認巴勒斯坦國家：下一步等見完川普

2025/09/22 12:51

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，在英國、加拿大、澳洲等國承認巴勒斯坦國後，獲得美國支持的以色列總理納坦雅胡21日展現了寸步不讓的強硬姿態，誓言將對國際社會的這一波承認潮，做出具體回應。

在政府每週會議上，納坦雅胡稱承認巴勒斯坦國將「危及我們的生存，並構成對恐怖主義的荒謬獎勵」。他的強硬姿態，正受到其極右翼執政盟友的強力支持與施壓。財政部長史莫特里奇（Bezalel Smotrich）便公開怒吼，唯一的反制措施就是立刻「併吞整個約旦河西岸」，並「將巴勒斯坦建國這個愚蠢的想法，從議程中永遠移除」。國家安全部長班吉維爾（Itamar Ben Gvir）也表示，將在下一次內閣會議上提案行使主權。

一張來自華府的「外交保護傘」

CNN分析指出，納坦雅胡之所以能如此強硬，關鍵在於他已明確獲得川普政府的公開支持。報導稱，若沒有這張來自美國的外交保護傘，納坦雅胡幾乎沒有太多選項；但在美國的支持下，他感覺自己幾乎可以採取任何行動。納坦雅胡暗示，具體的回應措施，將在他下週與美國總統川普會面後才會揭曉，但他已明確表示，將持續加倍擴張在遭佔領的約旦河西岸的猶太屯墾區。

儘管內部壓力巨大，但前以色列駐紐約總領事平卡斯（Alon Pinkas）向CNN表示，他預測納坦雅胡不大可能真的進行大規模吞併，更有可能的是「對C區某片無人關心的土地，進行一場象徵性的吞併」。

與此同時，以色列反對黨領袖拉皮德（Yair Lapid）則將此局面歸咎於納坦雅胡的失敗，他抨擊道：「那個給我們帶來史上最嚴重安全災難的政府，現在又給我們帶來了史上最嚴重的外交危機。」

