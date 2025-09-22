為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    美委緊張局勢升級之際 委內瑞拉總統YouTube帳號被封禁

    委內瑞拉總統馬杜洛的YouTube帳號被封鎖。（美聯社）

    2025/09/22 13:31

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕委內瑞拉總統馬杜洛的YouTube帳號20日突然無法造訪。委內瑞拉國家電視台Telesur在X上發文稱，該帳號於前一天晚間被封禁，且封禁理由不明。對此美聯社指出，此事發生時正值美國與委內瑞拉緊張局勢升級之際。

    根據美聯社報導，馬杜洛YouTube帳號被封之前，有超過20萬粉絲。該帳號主要用於發布他的演講，以及他在新聞節目中的影片片段。

    YouTube表示，對於違反社群準則的帳號，包括發布假訊息、煽動仇恨言論以及干擾民主進程的內容，YouTube將採取封鎖措施。

    馬杜洛被廣泛指責在去年委內瑞拉總統大選中舞弊。根據數百名委內瑞拉反對派活動人士收集的選票統計數據，馬杜洛在選舉中慘敗。委內瑞拉選舉委員會從未公佈過選票統計數據，來證明馬杜洛勝選。

    YouTube母公司Google尚未就馬杜洛帳號被封一事做出回應。美聯社聲稱，此事正值委內瑞拉與美國因美軍艦和戰鬥機在加勒比海南部部署而關係緊張之際。

    美國上個月在委內瑞拉近海的加勒比海南部海域部署8艘軍艦，使兩國關係進一步惡化。美國聲稱配備遠程飛彈的軍艦以及搭載的2000名海軍陸戰隊員，負責執行打擊毒品走私任務。委內瑞拉則主張，這是對其主權的侵犯，也是推翻馬杜洛政府的陰謀。

    另外近期美國將懸賞捉拿馬杜洛的金額提高到5000萬美元（約台幣15.1億美元），白宮官員也經常稱馬杜洛是販毒集團首領，必需繩之以法。

