日自民黨總裁選舉開跑 民調：「石破票」多流向小泉

2025/09/22 12:22

〔中央社〕日本自民黨總裁（黨主席）選舉今天開跑，日本電視台針對黨員或黨友進行電話調查，結果顯示，農林水產大臣小泉進次郎以32%支持率在5名候選人中排第一；回答去年把票投給首相石破茂的人當中，有41%表示這次要把票投給小泉。

NHK報導，自民黨總裁選舉上午在自民黨總部報名，5名候選人由代理人遞交附有20名黨內國會議員簽名的推薦人名冊。過去1年，自民黨的國會議員人數減少了70人以上，取得20名推薦人的門檻變得更高，但5名候選人憑藉去年在總裁選舉中累積的支持基礎，依舊成功達標。

經過抽籤，報名順序為前經濟安全保障大臣小林鷹之、自民黨前幹事長茂木敏充、官房長官林芳正、前經濟安全保障大臣高市早苗，以及農林水產大臣小泉進次郎。

自民黨總裁選舉將採國會議員票295票、黨員票295票，合計590票的「全規」（full spec）型投票方式，黨員票由91萬多名黨員與黨友共同參與。

根據日本電視台針對黨員、黨友的電話民調，5名候選人的支持率依序為小泉進次郎（32%）、高市早苗（28%）、林芳正（15%）、小林鷹之（7%）、茂木敏充（5%），尚未決定的大約有14%。

如果把這個數字換算成295張黨員票，大致為小泉95票、高市83票、林芳正45票、小林19票、茂木13票，尚未決定40票。小泉大約比高市多出12票，高市與第3名的差距則足足有38票，可以說呈現兩強爭鋒的局面。

以年齡層來看，小泉在40多歲、70至80多歲群體中支持率最高；高市則是在50至60多歲群體中領先。小泉的支持群眾年齡較為分散，高市則是集中在50至60歲世代。

這次民調中，最受關注的是去年總裁選舉時把票投給石破茂的黨員、黨友，也就是所謂「石破票」的去向。根據調查，有41%稱要把票投給小泉，其次是林芳正（21%），第3是高市早苗（11%），顯示石破票主要流向小泉。

對此，石破陣營高層指出，「石破首相會支持曾是內閣成員的林芳正或小泉，他的支持者也明白這一點。」小泉陣營高層則分析，「石破執政時，高市與他保持距離，小泉則一直支持石破政權，這是關鍵原因。」另有人分析，「石破茂的支持者中有很多自由派，更容易對小泉產生共鳴。」

另外，民調詢問目前的自民黨最需要什麼，最多的回答是「與在野黨合作以穩定政權」（25%），其次是「世代交替」（23%），以及「嚴格遵守政治獻金相關法律」（20%）還有「守護傳統」（10%）。

結果顯示，雖然自民黨敗選後檢討要進行「解黨式的重整」，但黨員更希望的是透過與在野黨合作來鞏固政權。進一步詢問除了公明黨外，哪個政黨最適合加入執政聯盟，第一名是日本維新會（28%），其次是國民民主黨（27%），以及立憲民主黨（11%）。

一名有過閣僚經驗的人士指出，「一般輿論對於國民民主黨的期待較高，但自民黨員更多希望和維新會合作，這與我們平時和黨員接觸時的感受一致。」另一名上次曾參選總裁的議員表示，「上次選舉會被問到自民黨能做什麼，這次不論誰當選，重點在於能否與在野黨穩定合作、推動政策。」

對於這次民調結果，小泉陣營高層表示，「黨員票比預期增長更多」，另一人說「我們穩定地鎖定黨員票，開盤很順利，策略並沒有錯。黨員大多是高齡者，而小泉在高齡層的支持很強。」

不過，也有自民黨高層警告，「小泉去年同樣開盤很強，但後來在辯論時露出破綻。」另有人擔憂，「最怕像去年一樣，因為失言導致失速。」

一名去年總裁選舉候選人評論，「高市和林芳正都擅長辯論，可能會在此後增加票數。而小泉在這一年中有多大成長，大家都會用很嚴格的標準來檢視。」

根據民調，目前有14%黨員回答「尚未決定」，情勢仍可能發生變化。

