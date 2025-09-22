承認巴勒斯坦國名單有台灣？ 網示警︰巴國反對台獨、支持一中原則

巴勒斯坦今（22）日上午公布一份號稱已承認或有意承認巴勒斯坦國的各國名單，有眼尖網友發現，台灣竟被列入其中。（圖擷取自@Palestine_UN 社群平台「X」）

2025/09/22 13:06

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕自2023年10月起，巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」突襲以色列，雙方爆發長達近2年的加薩戰爭，多國以緩減以巴衝突為名，陸續承認巴勒斯坦國，引發全球關注。為此，巴勒斯坦今（22）日上午公布一份號稱已承認或有意承認巴勒斯坦國的各國名單，有眼尖網友發現，台灣竟被列入其中，掀起各界議論。

綜合外媒報導，英國、澳洲與加拿大於本月21日宣布正式承認巴勒斯坦國，法國、比利時等國則準備在聯合國大會跟進後，西方國家外交政策出現轉變，成為全球焦點。另據法新社統計，全球193個聯合國成員國中，目前少有已有144個國家承認巴勒斯坦國，包含多數亞洲、非洲與拉丁美洲國家，以及所有阿拉伯國家。

據了解，社群平台X（原推特）名為「State of Palestine」的帳號，為巴勒斯坦常駐聯合國日內瓦辦事處觀察員所經營，該帳號在22日凌晨發布一張世界地圖，並在各國以綠色跟灰色作區別。根據圖片下方的描述，綠色為承認已承認巴勒斯坦國或表示有意承認巴勒斯坦國的國家，灰色則是尚未承認巴勒斯坦國的國家。

貼文發布後，引發各界關注與不同支持者為此進行激烈論戰。另有台灣網友發現，並非聯合國成員、台灣政府並未在這議題公開表態，卻莫名被該帳號擅自列為支持巴勒斯坦國的成員之一，對此感到疑惑不解並掀起熱議，「台灣躺在家裡沒事也中槍」、「人道援助有看到台灣的東西吧」、「中國會不會找巴勒斯坦算帳呢？」。

另有不少台灣與各國網友提醒，巴勒斯坦與試圖武統台灣的中國政府交情極好，且中國政府過去多次強調，巴勒斯坦堅定奉行「一個中國原則」、贊同「台灣是中國領土不可分割的一部分」，支持中國維護國家主權、統一和領土完整，堅決反對任何勢力干涉中國內政、反對任何形式的「台獨」，也不同台灣進行任何形式的官方往來。

The world map today ???????? pic.twitter.com/Uly4jp2Q5x — State of Palestine （@Palestine_UN） September 21, 2025

中國政府過去多次強調，巴勒斯坦堅定奉行「一個中國原則」、贊同「台灣是中國領土不可分割的一部分」。（圖擷取自中國「國務院台灣事務辦公室」官網）

