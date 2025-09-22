駭人！內蒙古採集男性居民血液樣本 中網友直呼恐怖

中國內蒙古自治區錫林浩特市採集轄區男性居民血液樣本，讓中國網友感到毛骨悚然。中國醫護採集血液樣本示意圖。（法新社）

2025/09/22 12:18

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕太可怕了！中國內蒙古自治區錫林浩特市公安局，從本月5日起採集轄區內男性居民血液樣本並納入DNA資料庫，中國網友見狀紛紛感到毛骨悚然，痛斥這到底是依照哪條法規進行採集的，並質疑為何只針對男性。

綜合中媒報導，錫林浩特公安局表示，之所以採集血液樣本，是為了要完善公民身分訊息，不僅能夠協助辦理身分證、護照，同時還可以防範老人、兒童走失，達到識別人員身分的作用。

錫林浩特公安局強調，採集血液時全程遵循規範，對個資和樣本嚴格保密，並聲稱這是「功在當代、利在千秋」，希望全體市民能夠理解支持，協助採集作業順利進行。

中國網友看到消息後議論紛紛，不少人質疑為何不採集女性的，而且這種做法似乎沒有法律能夠背書；有網友不禁想到器官移植、買賣一事，感嘆中國老百姓真的變成「器官零件」了，之所以沒納入女性，可能是「暫時不需要女性礦產（人礦，意指被當成消耗品來使用的人）」。

