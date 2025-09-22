為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    駭人！內蒙古採集男性居民血液樣本 中網友直呼恐怖

    中國內蒙古自治區錫林浩特市採集轄區男性居民血液樣本，讓中國網友感到毛骨悚然。中國醫護採集血液樣本示意圖。（法新社）

    中國內蒙古自治區錫林浩特市採集轄區男性居民血液樣本，讓中國網友感到毛骨悚然。中國醫護採集血液樣本示意圖。（法新社）

    2025/09/22 12:18

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕太可怕了！中國內蒙古自治區錫林浩特市公安局，從本月5日起採集轄區內男性居民血液樣本並納入DNA資料庫，中國網友見狀紛紛感到毛骨悚然，痛斥這到底是依照哪條法規進行採集的，並質疑為何只針對男性。

    綜合中媒報導，錫林浩特公安局表示，之所以採集血液樣本，是為了要完善公民身分訊息，不僅能夠協助辦理身分證、護照，同時還可以防範老人、兒童走失，達到識別人員身分的作用。

    錫林浩特公安局強調，採集血液時全程遵循規範，對個資和樣本嚴格保密，並聲稱這是「功在當代、利在千秋」，希望全體市民能夠理解支持，協助採集作業順利進行。

    中國網友看到消息後議論紛紛，不少人質疑為何不採集女性的，而且這種做法似乎沒有法律能夠背書；有網友不禁想到器官移植、買賣一事，感嘆中國老百姓真的變成「器官零件」了，之所以沒納入女性，可能是「暫時不需要女性礦產（人礦，意指被當成消耗品來使用的人）」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播