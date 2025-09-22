為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    川普「10萬美元」H1B簽證費引恐慌 印度駐美大使館秒貼緊急援助電話

    美國總統川普據稱簽署一項公告，將對H-1B簽證計畫進行全面改革，以遏止過度申請。（彭博）

    2025/09/22 12:57

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕在美國總統川普簽署一項前所未有、對H-1B簽證收取10萬美元（約新台幣306萬元）費用的公告後，引爆簽證持有人巨大恐慌，其中又以印度社群受衝擊最深，印度駐美國大使館於當地時間20日，針對緊急求援的印度公民公布緊急援助電話號碼。

    綜合媒體報導，數據顯示，印度是去年H-1B簽證的最大受益國，佔核准申請的71%，中國則以11.7%，位居第二。目前該簽證費用約為每年1500美元（約新台幣4萬6000元）。川普此舉在印度技術行業和身處美國的數以千計專業人士中引發了恐慌。

    印度政府稱，這一新措施的決定，將帶來「人道主義後果」。同時表示，正在研究這一措施的「全部影響」，並要求駐外使團提供一切可能的援助給面臨緊急情況的印度公民。印度駐美國大使館在臉書公布緊急援助電話號碼，有網友在底下留言說：「沒有印度人，美國會怎樣？時間會給出答案」「我為印度感到驕傲」，還有許多網友替在美印度人祈禱。

    白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）在社群平台X上發文澄清，這筆費用僅適用於「新的簽證，而非續簽，也非現有簽證持有人」。白宮早前在宣布這項決定時表示，簽證未被按原意使用，甚至部分簽證被「濫用」，壓低美國工資並將資訊科技的工作外包。

