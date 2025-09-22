網心疼！導盲犬暴雨夜「陪爬泰山」卻遭仗打 中國視障夫妻惹眾怒

中國北京一對盲人夫妻帶導盲犬芬迪爬泰山，引發網友高度關注。（本報合成，擷取自微博）

〔即時新聞／綜合報導〕中國山東泰山近日傳出一起導盲犬爭議事件。一對來自北京的視障夫妻帶著導盲犬「芬迪」在暴雨夜挑戰登山，過程中不僅未替牠穿戴任何雨具，還被拍到疑似用導盲杖敲打狗狗的畫面，引發外界質疑是否涉及虐待。

綜合中媒報導，目擊者拍攝的影片顯示，2名登山者全副武裝身穿橘色雨衣，背負沉重行囊，在大雨中艱辛爬山；而導盲犬芬迪全身被雨水淋濕，仍堅持引導主人前進。過程中，當芬迪依照訓練反應在台階前阻擋主人前行時，卻遭到主人喝斥並用導盲杖敲打，場景讓許多網友相當心疼。

事件曝光後，網路罵聲不斷，有人痛批「多少視障者沒有導盲犬，他們卻如此不珍惜」、「狗狗爬山對關節傷害大，這樣的行為只是博眼球」、「希望導盲犬培訓基地或服務中心能完善機制，做好監管責任，嚴格篩選並保障導盲犬的待遇，讓有限資源給到真正需要的人」，更有民眾呼籲基地應盡快收回狗狗，避免牠繼續受苦。

對此，芬迪所屬的大連導盲犬培訓基地18日發布聲明表示，將暫停芬迪的導盲任務，並派專業人員與專車將芬迪接回訓練基地。

面對爭議，當事人王營營受訪時表示，對她而言，戶外出行具有特別意義，「我不希望一生都只圍繞按摩床生活，我也希望芬迪能和我一起出去走走」。她強調，此次登山是第一次帶芬迪進行長途旅行，事前已準備了睡袋、防潮墊、摺疊水盆、清潔用品與零食，希望能讓芬迪隨時休息。

但這番說法仍難以平息網友怒火，不少人直言「老天爺雖然關上了他們的眼睛，但似乎也把他們的心也鎖起來了」、「可憐之人必有可恨之處」、「如此可愛又聰明的毛孩子，他們根本不配有」、「導盲犬盡心盡力地守護他們，他們卻如此慢待牠」、「哪裡勵志了，沒苦硬吃，還對工作犬這麼兇」。

