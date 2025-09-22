日本首座浮動式風場明年初啟用 能源轉型面臨三大挑戰

長崎縣五島市外海，日本首座商業規模的浮動式離岸風電場，被視為日本綠色能源戰略的關鍵「王牌」。（法新社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據法新社報導，日本首座商業規模的浮動式離岸風電場，已矗立於長崎縣五島市外海，預計將於明年一月正式運轉。此計畫被日本政府視為其綠色能源戰略的「王牌」，旨在2040年前將再生能源提升為主要電力來源，卻也同時面臨著成本、基礎設施與地方民意的嚴峻挑戰。

長期依賴進口化石燃料的日本，已將離岸風電視為達成2050年碳中和目標的關鍵。由於日本沿海多為深水區，傳統固定式基座的安裝極其困難，而浮動式風機不僅解決了此問題，更能有效應對地震與颱風等天災。此計畫的主要參與者、戶田建設公司的Kei Ushigami表示：「即使在地震或颱風來襲時，浮動式結構也相對穩定。」

儘管前景可期，但日本的風電之路卻布滿荊棘。今年八月底，日本綜合企業三菱集團便因認為不再具有獲利空間，宣布退出三項關鍵的離岸風電計畫。專注於氣候變遷的歐洲智庫E3G的專家洋子·穆赫蘭（Yoko Mulholland）指出，當前的競標制度未能預見全球性的快速通膨。新能源暨產業技術總合開發機構的米倉英德（Hidenori Yonekura）更警告，日本缺乏風機製造商與大型生產基地，「基礎設施尚未到位」，任務極其艱鉅。

與傳統漁業的共存課題

與地方產業，特別是漁業的共存，是另一大關鍵。五島市福江漁業合作社的江代拓也（Takuya Eashiro）坦言，最初此計畫是「由上而下」強加的。然而，隨著海水暖化導致漁獲日益不穩，當地漁民的心態也變得複雜。全國漁業合作社聯合會提醒政府，漁民是希望能帶來正面經濟效應才與計畫合作。

江代拓也說，如今「一些人希望他們的孩子或孫子，將來能在風機維護領域找到工作」，為地方的未來尋找新的出路。

