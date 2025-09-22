為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美Costco生鮪魚恐遭李斯特菌污染 召回1.5噸

    美國Costco所販售的切塊生鮪魚，所添加的蔥檢測出李斯特菌陽性反應，因此召回3300磅。（圖擷自FDA官網）

    美國Costco所販售的切塊生鮪魚，所添加的蔥檢測出李斯特菌陽性反應，因此召回3300磅。（圖擷自FDA官網）

    2025/09/22 11:30

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國Costco（好市多）自有品牌Kirkland Signature所販售的切塊黃鰭生鮪魚拌山葵，由於裡面所添加的蔥檢測出李斯特菌陽性反應，因此召回3300磅（約1.5公噸）。

    《NBC》報導，為Costco代工這款產品的西部聯合魚類公司（Western United Fish Company）表示，生蔥供應商在蔥裡驗出李斯特菌，公司隨即告知美國食品藥物管理局（FDA）並展開召回。

    受影響的商品是用透明塑膠容器包裝，上面貼著Kirkland Signature的品牌名稱，裝盒日期為9月18日，在全美33州的Costco門市銷售，保存期限至9月22日為止，目前尚未有任何消費者身體不適通報。

    當局呼籲民眾若有購買這款產品切勿食用，應立即將其丟棄，並前往Costco獲得全額退款。據了解，李斯特菌是美國食物中毒致死的第3大病原體，每年約有1600人感染，主要症狀為發燒、頭痛、肌肉僵硬、噁心、腹痛、腹瀉，幼兒、老年人或免疫系統較弱者是高風險族群。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播