美Costco生鮪魚恐遭李斯特菌污染 召回1.5噸

2025/09/22 11:30

〔即時新聞／綜合報導〕美國Costco（好市多）自有品牌Kirkland Signature所販售的切塊黃鰭生鮪魚拌山葵，由於裡面所添加的蔥檢測出李斯特菌陽性反應，因此召回3300磅（約1.5公噸）。

據《NBC》報導，為Costco代工這款產品的西部聯合魚類公司（Western United Fish Company）表示，生蔥供應商在蔥裡驗出李斯特菌，公司隨即告知美國食品藥物管理局（FDA）並展開召回。

受影響的商品是用透明塑膠容器包裝，上面貼著Kirkland Signature的品牌名稱，裝盒日期為9月18日，在全美33州的Costco門市銷售，保存期限至9月22日為止，目前尚未有任何消費者身體不適通報。

當局呼籲民眾若有購買這款產品切勿食用，應立即將其丟棄，並前往Costco獲得全額退款。據了解，李斯特菌是美國食物中毒致死的第3大病原體，每年約有1600人感染，主要症狀為發燒、頭痛、肌肉僵硬、噁心、腹痛、腹瀉，幼兒、老年人或免疫系統較弱者是高風險族群。

