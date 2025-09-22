為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    直接攻擊！美軍戰機多明尼加外海擊沉運毒艇

    消息人士本月5日向《法新社》透露，為打擊委內瑞拉販毒集團，美國總統川普已向波多黎各派遣了10架F-35匿蹤戰機。（法新社）

    消息人士本月5日向《法新社》透露，為打擊委內瑞拉販毒集團，美國總統川普已向波多黎各派遣了10架F-35匿蹤戰機。（法新社）

    2025/09/22 13:41

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕多明尼加共和國緝毒局與美國官員21日聯合宣布，美國戰鬥機最近於多明尼加外海襲擊一艘運毒快艇，顯示美軍正擴大在加勒比海地區的軍事行動。

    據《法新社》報導，多明尼加國家緝毒管制局（DNCD）局長與美國大使館發言人在聯合記者會上宣布上述行動。美方發言人表示，本次攻擊即是美國總統川普（Donald Trump）19日首次證實的事件，但當時川普並未說明具體地點。此前，美國軍方已在委內瑞拉外海多次攻擊涉嫌運毒的船隻。

    DNCD發言人德佛斯（Carlos Devers）則在記者會上稱，美軍戰機在行動中攻擊了一艘載運1000公斤古柯鹼的快艇，快艇當時距離多明尼加貝阿塔島（Beata）約80浬。

    消息人士透露，被擊沉的快艇很可能是從委內瑞拉境內出發。美軍目前已在委內瑞拉外海部署小型艦隊，宣稱目的在打擊毒品走私。

    本次行動中，美軍採取直接攻擊、摧毀運毒船隻，而非以往上船查緝、逮捕船員的常見程序。美國近日證實，在加勒比海發動的3起攻擊中，已造成10多人死亡。川普19日表示，美軍在公海擊毀1艘毒品走私快艇，有3人身亡。但川普此次並未提及委內瑞拉。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播