直接攻擊！美軍戰機多明尼加外海擊沉運毒艇

消息人士本月5日向《法新社》透露，為打擊委內瑞拉販毒集團，美國總統川普已向波多黎各派遣了10架F-35匿蹤戰機。（法新社）

2025/09/22 13:41

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕多明尼加共和國緝毒局與美國官員21日聯合宣布，美國戰鬥機最近於多明尼加外海襲擊一艘運毒快艇，顯示美軍正擴大在加勒比海地區的軍事行動。

據《法新社》報導，多明尼加國家緝毒管制局（DNCD）局長與美國大使館發言人在聯合記者會上宣布上述行動。美方發言人表示，本次攻擊即是美國總統川普（Donald Trump）19日首次證實的事件，但當時川普並未說明具體地點。此前，美國軍方已在委內瑞拉外海多次攻擊涉嫌運毒的船隻。

請繼續往下閱讀...

DNCD發言人德佛斯（Carlos Devers）則在記者會上稱，美軍戰機在行動中攻擊了一艘載運1000公斤古柯鹼的快艇，快艇當時距離多明尼加貝阿塔島（Beata）約80浬。

消息人士透露，被擊沉的快艇很可能是從委內瑞拉境內出發。美軍目前已在委內瑞拉外海部署小型艦隊，宣稱目的在打擊毒品走私。

本次行動中，美軍採取直接攻擊、摧毀運毒船隻，而非以往上船查緝、逮捕船員的常見程序。美國近日證實，在加勒比海發動的3起攻擊中，已造成10多人死亡。川普19日表示，美軍在公海擊毀1艘毒品走私快艇，有3人身亡。但川普此次並未提及委內瑞拉。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法