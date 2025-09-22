以色列狂攻加薩引反效果 《華爾街日報》：西方外交政策出現歷史性轉變

流離失所的巴勒斯坦人帶著行李逃離加薩戰區。（歐新社）

〔即時新聞／綜合報導〕在英國、加拿大和澳洲宣布承認巴勒斯坦國後，分析指出，這標誌西方國家長期奉行的外交政策出現重大轉變，此舉凸顯了在加薩戰爭持續近2年後，西方政府對以色列在加薩的軍事行動及不斷推進定居點建設的強烈不滿；這項決定也被視為挽救垂危的「兩國方案」的國際聯合行動，預計將引發連鎖效應。

《華爾街日報》 報導，本週以色列與主要國際大國之間的關係將進入一個分水嶺。預計法國、比利時和其他幾個國家也將在本週的聯合國大會上宣布承認巴勒斯坦為一個國家。目前已有逾140個國家承認巴勒斯坦國。

耶路撒冷希伯來大學（Hebrew University of Jerusalem）法學教授、以色列民主研究所（Israel Democracy Institute）高級研究員沙尼（Yuval Shany）說：「這對以色列來說是一次外交和政治上的失敗。」沙尼指出，以色列日益陷入孤立，將使以色列人的生活更加艱難。

這波西方國家承認巴勒斯坦國的浪潮，凸顯了許多西方國家政府對以色列在加薩的軍事行動，以及在約旦河西岸持續修建定居點深感不滿。以色列正在加薩城推進地面攻勢，並加強空襲和其他軍事活動，導致數十萬人流離失所。以色列已控制至少75%的加薩地帶，巴勒斯坦人只能在日益縮小的領土上避難。

目前不承認巴勒斯坦國的國家只剩下美國、德國、奧地利等少數幾個。許多以色列人擔心自己正淪為國際棄兒，他們對承認巴勒斯坦國的舉動感到沮喪，認為這是對哈瑪斯（巴勒斯坦激進組織，Hamas）的獎賞。

另外，西方國家政府的相關聲明標誌著西方盟友統一戰略的破裂，該戰略主張，承認巴勒斯坦國應作為巴勒斯坦人放棄與以色列暴力對抗的獎勵，作為最終「兩國方案」的一部分。不過，過去被用來對待巴勒斯坦人的「胡蘿蔔」，現在卻可能變成對付以色列政府的「棒子」；以色列政府的立場日益強硬，對「兩國方案」重啟談判興趣不大。

哈瑪斯2023年10月7日襲擊以色列，導致1200名以色列人死亡。以色列隨後反擊，導致加薩數萬平民死亡。國際輿論越來越批評以色列的反應與最初的襲擊不成比例。

