俄戰機入侵引爆外交升級！愛沙尼亞狀告聯合國 川普強硬表態協防

瑞典軍方發布的照片顯示，一架俄羅斯米格-31戰鬥機19日侵犯愛沙尼亞空域。（路透）

2025/09/22 10:50

〔編譯陳成良／綜合報導〕據法新社報導，在3架俄羅斯米格-31（MiG-31）戰鬥機侵入其領空後，北約成員國愛沙尼亞21日宣布，聯合國安理會將於22日召開緊急會議。美國總統川普也一改先前態度，對此次入侵予以譴責，並誓言將協防波羅的海國家。

這項外交行動的升級，是在愛沙尼亞於事發後立即採取初步回應之後。在19日的入侵事件發生後，愛沙尼亞政府已立即啟動了《北大西洋公約》第四條款（Article 4）。該條款允許任何成員國在感到安全受威脅時，召集所有32個成員國進行緊急磋商。這是繼俄國無人機10日侵犯波蘭領空後，本月內第二次有成員國因俄羅斯空中入侵而啟動此條款。

國際反應升溫 川普態度轉變

美國總統川普在21日的最新發言中，對俄羅斯表達了強硬立場，當被問及是否會協防盟友時，他直接回答：「是的，我會。」這與他本人在19日事發後，對BBC所發表的「我不喜歡這件事，可能會是大麻煩」的初步反應相比，語氣明顯更為堅定。

捷克總統、前北約軍事委員會主席帕維爾（Petr Pavel）的反應最為激烈，他表示北約應以擊落飛機來回應這類挑釁。

俄羅斯國防部否認侵犯愛沙尼亞領空。然而，愛沙尼亞官員指出，俄羅斯戰機不僅沒有飛行計畫、關閉了詢答器，也未與地面航管進行通訊。愛沙尼亞總理米哈爾（Kristen Michal）分析，俄羅斯此舉的意圖，是為了「藉由迫使北約國家更專注於自身領土的防禦，來轉移國際社會對烏克蘭的注意力與援助。」

