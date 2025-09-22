金正恩罕見自爆「對川普有好感」 喊話美國：放棄非核化就能談

圖為美國總統川普（右）與北韓領導人金正恩（左）2018年6月12日在新加坡舉行歷史性峰會。（法新社資料照）

2025/09/22 10:26

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《法新社》引述北韓官媒22日報導，北韓領導人金正恩在向該國國會發表演說時表示，若華盛頓放棄要求平壤放棄核武，他對未來與美國舉行會談抱持開放態度。在對美釋出條件式善意的同時，金正恩也斷然拒絕了與南韓對話的可能性。此番談話，正值川普總統預計將於下月訪問南韓慶州，出席亞太經濟合作會議（APEC）峰會前夕。

金正恩在演說中罕見地流露出個人情感，稱自己對美國總統川普仍「個人懷有美好回憶」。川普在第1任期內曾與金正恩舉行過3次備受矚目的峰會，但談判最終於2019年在河內破局。金正恩為重啟對話開出明確前提：「如果美國拋棄其對非核化的妄想執念，並基於認清現實，真心希望與我們和平共存，那麼我們沒有理由不與之會面。」

請繼續往下閱讀...

然而，金正恩也再度強調，「非核化」絕不是一個選項。他表示：「全世界都清楚知道，在美國迫使一個國家放棄核武並解除武裝後，它會做些什麼。」他重申，北韓「永不放棄核武」，並稱聯合國的制裁只會讓國家在「任何壓力都無法摧毀的耐力與抵抗中，變得更強大。」

在對美關係之外，金正恩也直接關上了與南韓對話的大門，稱即便南韓新任總統李在明尋求緩和緊張關係，他也「沒有理由與南韓坐下來談」。

中俄撐腰下的戰略自信

分析人士認為，金正恩之所以備受鼓舞，與其和俄羅斯的緊密關係有關。在俄羅斯入侵烏克蘭後，北韓已成為莫斯科的主要盟友之一，不僅派遣數千名士兵協助俄軍作戰，兩國更在去年簽署了共同防禦協定。本月稍早，金正恩更前往北京，與俄羅斯總統普廷及中國領導人習近平，一同出席了紀念二戰結束80週年的盛大閱兵。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法