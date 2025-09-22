日本自民黨總裁選戰開跑 5候選人就位

日本自民黨總裁5名候選人：左至右分別為林芳正、茂木敏充、小泉進次郎、小林鷹之、高市早苗。（法新社）

2025/09/22 10:16

〔駐日特派員林翠儀／東京22日報導〕日本自民黨臨時總裁選舉今天公告，5位候選人上午完成登記，預定下午進行政見發表會，選戰正式開跑，10月4日進行投開票。

5位候選人經登記和抽籤決定順序為前經濟安保相小林鷹之、前幹事長茂木敏充、官房長官林芳正、前經濟安保相高市早苗和農林水產相小泉進次郎。目前以高市和小泉的聲勢最高。

各自陣營的競選總幹事（選對本部長）今天也有就定位，高市陣營為前外相中曾根弘文、小泉陣營為財務相加藤勝信、小林陣營為前防衛相濱田靖一、林陣營為前厚生勞動相田村憲久，茂木陣營則為前經濟產業相梶山弘志。

從各陣營推出的政策藍圖可歸納此次總裁選舉的主要論戰議題包括高物價對策、如何挽回選民的信任及自民黨的重生，以及眾參兩院朝小野大的情況下，如何與在野黨合作。

這次的臨時總裁選舉採用全國黨員黨友投票的全規方式進行，亦即黨籍國會議員295票，黨員黨友員票經公式換算後分配295票，共590票，第一輪投票若無人過半，則由得票最高前兩名進行第二輪投票。自民黨在近兩年黨員流失嚴重，這次具有投票資格者較去年減少14萬人，共約91萬人。

去年的總裁選舉，首相石破茂拿到29%的黨員黨友票，約20.2萬票，經換算後為108票。由於石破不再參選，支持石破的20萬張黨員票的流向，將牽動選舉結果。目前5陣營中，小泉和林芳正均凸顯延續石破路線的色彩，被認為是為了爭取石破的黨員票。

而高市、茂木和小林三人雖然刻意降低「反石破」的色彩，但一般認為3人與石破之間有極大的鴻溝，石破的支持者恐難倒向支持這3人。

另一方面，小泉和林芳正為現任內閣成員，而小泉的競爭總幹事加藤勝信也是現任財務相，雖然現任閣員必須兼顧職務恐怕無暇進行全國拉票的行動，但現任閣員也具有執政優勢，可運用的資源也相對豐富。

