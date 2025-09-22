為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    英加澳承認巴勒斯坦國 專家分析潛在實質意義

    英國、加拿大與澳洲等國宣布承認巴勒斯坦國。圖為英國首相施凱爾。（路透）

    英國、加拿大與澳洲等國宣布承認巴勒斯坦國。圖為英國首相施凱爾。（路透）

    2025/09/22 10:34

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕英國、加拿大與澳洲等國宣布承認巴勒斯坦國，針對此特殊事件有何實質上的意義，德國之聲（DW）統整了各專家對此事件的分析與看法。

    根據德國之聲報導，日內瓦安全政策中心和平談判代表巴爾-雅科夫（Nomi Bar-Yaacov）表示，承認巴勒斯坦不會立即改變任何事情，但能會讓巴勒斯坦人在談判中擁有更大的利益。因為國與國之間的談判，不同於1個國家與1個未被承認的國家之間的談判。

    承認可以被視為一種外交升級。承認國必需重新審視與巴勒斯坦的關係，並評估其對巴勒斯坦的法律義務。專家認為這可能導致承認國重新審視與以色列的關係。

    歐洲外交關係委員會中東和北非項目高級政策研究員洛瓦特（Hugh Lovatt）指出，承認巴勒斯坦的象徵意義很重要。其他國家承認巴勒斯坦國，體現出它們對巴勒斯坦人民權利和自決權、擺脫佔領的權利以及建國權的再次肯定。

    但洛瓦特也強調，象徵性舉措必需伴隨著實際行動，才能進一步發揮出效果。

    洛瓦特聲稱，認可巴勒斯坦國應該被視為「旅行的軌跡」。他說「我們或許無法明天就到達目標，但軌跡是清晰的。」

    其他專家也認為，承認巴勒斯感國是「重要的開始」。澳洲國立大學中東政治經濟學講師伊克泰特（Anas Iqtait）8月在中東全球事務理事會出版的《Akfar》書中表示，承認開啟1個新的局面，真正的挑戰從往後開始。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播