英加澳承認巴勒斯坦國 專家分析潛在實質意義

英國、加拿大與澳洲等國宣布承認巴勒斯坦國。圖為英國首相施凱爾。（路透）

2025/09/22 10:34

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕英國、加拿大與澳洲等國宣布承認巴勒斯坦國，針對此特殊事件有何實質上的意義，德國之聲（DW）統整了各專家對此事件的分析與看法。

根據德國之聲報導，日內瓦安全政策中心和平談判代表巴爾-雅科夫（Nomi Bar-Yaacov）表示，承認巴勒斯坦不會立即改變任何事情，但能會讓巴勒斯坦人在談判中擁有更大的利益。因為國與國之間的談判，不同於1個國家與1個未被承認的國家之間的談判。

承認可以被視為一種外交升級。承認國必需重新審視與巴勒斯坦的關係，並評估其對巴勒斯坦的法律義務。專家認為這可能導致承認國重新審視與以色列的關係。

歐洲外交關係委員會中東和北非項目高級政策研究員洛瓦特（Hugh Lovatt）指出，承認巴勒斯坦的象徵意義很重要。其他國家承認巴勒斯坦國，體現出它們對巴勒斯坦人民權利和自決權、擺脫佔領的權利以及建國權的再次肯定。

但洛瓦特也強調，象徵性舉措必需伴隨著實際行動，才能進一步發揮出效果。

洛瓦特聲稱，認可巴勒斯坦國應該被視為「旅行的軌跡」。他說「我們或許無法明天就到達目標，但軌跡是清晰的。」

其他專家也認為，承認巴勒斯感國是「重要的開始」。澳洲國立大學中東政治經濟學講師伊克泰特（Anas Iqtait）8月在中東全球事務理事會出版的《Akfar》書中表示，承認開啟1個新的局面，真正的挑戰從往後開始。

