北海道87歲爺爺山中失蹤2天 戲劇化現身喊「不好意思」全場傻眼

北海道一名87歲的爺爺獨自困在山裡2天後，突然現身媒體鏡頭前，驚呆現場眾人。（擷取自@FNN_News/x）

2025/09/22 10:19

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本北海道羊蹄山近日出現一起驚險又戲劇化的失蹤事件。一名87歲爺爺和朋友上山採香菇時失聯，警方與消防共出動10多人連續搜尋兩天，卻始終未能找到人。正當媒體在現場採訪友人時，失蹤的爺爺竟然突然現身，邊喊「不好意思」邊走向攝影機，讓在場所有人當場傻眼。

綜合日媒報導，這名高齡男子17日與朋友們一同上山採香菇，與朋友分頭行動後便失蹤，久候不見回來，友人只好報警。由於他已失蹤兩天，加上年事已高，許多人都擔心恐怕凶多吉少。沒想到他竟自行走出竹林，毫髮無傷。

請繼續往下閱讀...

爺爺解釋，竹林比想像中還要茂密高大，導致他被困在其中動彈不得，本以為只是小問題，卻花了很長時間才掙脫。所幸他並未迷路，更沒有受傷。

這段畫面曝光後引發熱議，不少網友笑稱「遲到卻颯爽登場的無敵爺爺太可愛了」、「87歲能在山裡困兩天還能全身而退，真的超強」「這讓我想起土耳其那位參與搜救，結果發現搜救對象竟是自己的人」、「普通人根本撐不住這種強度吧，換作是我，光是走到大馬路就已經哭得唏哩嘩啦」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法