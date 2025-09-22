為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    英加澳葡支持巴勒斯坦建國 以色列氣炸回應

    繼英國、加拿大與澳洲等國宣布承認巴勒斯坦國後，葡萄牙21日也跟進宣布。以色列總理納坦雅胡透過影片發表聲明批評英加澳等國，強調「巴勒斯坦國不會在約旦河以西建立」。（路透）

    （路透）

    2025/09/22 09:49

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕繼英國、加拿大與澳洲等國宣布承認巴勒斯坦國後，葡萄牙21日也跟進宣布。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）21日透過影片發表聲明批評英加澳等國，強調「巴勒斯坦國不會在約旦河以西建立」。

    綜合外媒報導，英國、加拿大、澳洲與葡萄牙，是傳統上與以色列結盟的4個西方國家，但英加澳葡4國的決定，使得它們的立場與其他多個支持巴勒斯坦人從被佔領土建國的國家一致。

    納坦雅胡在聲明中指出：「在發生10月7日的可怕大屠殺之後，我要對那些承認巴勒斯坦國的領導人說清楚，你們是在為恐怖主義提供巨額獎勵。這不會發生，巴勒斯坦國不會在約旦河以西建立。」

    納坦雅胡直言，在他的領導之下，以色列使得猶太定居點翻倍成長，「我們將會繼續走下去」。由於本週有訪美行程，納坦雅胡表示：「針對試圖在我國心臟地帶強加一個恐怖主義國家，從美國返回以色列後將會對此回應。等著看！」

    以色列外交部對此表示，英聯邦國家承認巴勒斯坦國，不僅是獎賞了這個要消滅以色列的恐怖組織自二戰猶太大屠殺以來發動的最大規模屠殺，還鞏固了哈瑪斯所享有的一切支持。以色列外交部長薩爾（Gideon Sa'ar）指責這些國家所採取的步驟不僅錯誤，還令人憤慨且不道德。

