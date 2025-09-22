柯克遺孀當眾原諒殺夫凶手 稱「基督和我丈夫都會這樣做」

柯克遺孀艾瑞卡淚灑追思會，宣布原諒殺夫兇手。（路透）

2025/09/22 09:11

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國福斯新聞（Fox News）報導，美國大型保守派青年組織「美國轉折點」（Turning Point USA）創辦人柯克（Charlie Kirk）公開追思會21日舉行，遺孀艾瑞卡（Erika Kirk）發表了充滿悲傷、信仰與力量的感人演說，當眾宣布原諒殺害她丈夫的凶嫌，更誓言將繼承遺志。

這場於亞利桑那州格倫代爾的州立農場體育館（State Farm Stadium）舉行的追思會，吸引了包含美國總統川普在內的眾多共和黨重量級人物出席。

艾瑞卡以柯克最愛的聖經以賽亞書6章8節（「主啊，我在這裡，請差遣我」）為演說開場。接著，她談及了涉嫌行凶的年輕槍手，強調柯克生前一直「希望能拯救那些年輕人，就像那個奪走他生命的年輕人一樣」。

她沉痛地表示：「我們的救主說：『父啊，赦免他們，因為他們所做的，他們不曉得。』那個年輕人…我原諒他。我原諒他，因為這是基督所做的，也是查理會做的事。」

看見遺容上的「一抹微笑」

艾瑞卡也分享了她在醫院認領丈夫遺體時，那段最心碎的經歷。她描述自己直視著丈夫「被謀殺的身體」，感受到了預期中的震驚與心碎。但她也表示，在那一刻，她同時感受到了「來自上帝的莫大憐憫」。她回憶道：「我在他的嘴唇上看見了最微弱的一抹微笑……這告訴我查理沒有受苦。」醫生也向她證實，槍擊是瞬間致命的，查理沒有經歷任何痛苦。

在追憶了丈夫堅定的基督教信仰，以及兩人之間每週六從不間斷的「情書」傳統後，艾瑞卡在演說的結尾做出了重大宣布。她表示，自己很榮幸將接任「美國轉折點」的新任執行長，並強調「他的使命就是我的使命」。

她向所有支持者承諾：「查理透過其遠見與辛勤工作所建立的一切，我們將透過對他的記憶的力量，將其擴大十倍。沒有任何殺手能阻止我們挺身捍衛這些權利。」

