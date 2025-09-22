歐洲機場遭網路攻擊 數百航班取消或延誤

歐洲多地機場登機系統近日遭到網路攻擊而陷入癱瘓，導致數百航班被取消或延誤。圖為德國柏林勃蘭登堡機場。（美聯社）

2025/09/22 09:40

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕歐洲多地機場登機系統近日遭到網路攻擊而陷入癱瘓，導致數百航班被取消或延誤，造成旅客極大不便。

根據美聯社報導，德國柏林、比利時布魯塞爾和英國倫敦等地的機場電子系統自19日晚間開始出現故障，導致登機流程混亂，航空公司工作人員不得不採取臨時措施，例如手動列印登機證或使用備用筆記型電腦。

請繼續往下閱讀...

這次網路攻擊影響了美國柯林斯航空航太公司（Collins Aerospace）的軟體系統。該公司的系統用於旅客辦理登機手續、列印登機證和行李牌，以及行李托運等。該公司20日表示，其軟體在部分歐洲機場遭遇了「與網路安全相關的故障」。

英國倫敦希斯洛機場（Heathrow）和德國柏林勃蘭登堡機場（Brandenburg）的航班起降情況到21日有所好轉，但比利時布魯塞爾機場的情況仍然很糟糕。

布魯塞爾機場21日在電子郵件中指出，由於柯林斯航空航太公司尚未提供安全的新版登機系統，該機場已要求航空公司取消22日計畫起飛的276架航班中的一半。

布魯塞爾機場補充，20日取消了25個航班，21日取消了50個航班。該機場強調，得益於機場合作夥伴增派人員，以及自助行李托運和線上報到系統仍在運行，機場在周末期間仍實現85%的航班正常起飛率。

目前尚不清楚這次網路攻擊的幕後黑手是誰，但專家認為可能是駭客、犯罪組織或參與國家行動的人或組織。

歐盟委員會聲稱，航空安全和空中交通管制都未受到影響。歐盟委員會補充，目前事件起因仍在調查中。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法