川普一句話嚇瘋印度人！他噴24萬買機票逃回美國 結果竟是白忙一場

9月19日，美國總統川普簽發行政命令，批准川普金卡簽證計畫，同日頒布H-1B簽證費用提高新規。（路透）

2025/09/22 08:36

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據英國廣播公司（BBC）報導，美國總統川普19日簽署一項行政命令，計畫對H-1B高技術人才工作簽證的「新申請者」增收一筆高達10萬美元（約新台幣306萬元）的一次性費用。然而，這項政策在宣布初期因資訊不清，引發了一場針對「現有」簽證持有人的巨大恐慌，導致部分身處海外的專業人士為求自保，付出了慘痛的代價。

軟體工程師梅塔（Rohan Mehta，化名）是在這場混亂中受創的縮影。已在美國與家人居住11年的他，本月初為父親的忌日而返回印度納格浦（Nagpur）。但在20日，他因擔心自己若未在週日的最後期限前返美，將永遠無法回到家中，陷入極度恐慌。在短短8小時內，他瘋狂地預訂與重複預訂機票，最終花費超過8000美元（約新台幣24.5萬元）才驚險搭上飛機。他表示：「哪怕只有些微延誤，我就會錯過最後期限。」

在梅塔這樣的海外工作者爭相返美的同時，白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）才在社群平台X上發文澄清，這筆費用僅適用於「新的簽證，而非續簽，也非現有簽證持有人」。然而，對於梅塔而言，一切都為時已晚。他形容過去幾天宛如一場「創傷」，並沉痛地表示：「我後悔了我人生中所做的選擇。我將青春的黃金歲月奉獻給為這個國家（美國）工作，而現在我感覺自己不被需要了。」

衝擊最大的印度社群

H-1B簽證計畫，是美國科技業引進海外專業人才的主要途徑，亞馬遜、塔塔、微軟、Meta與蘋果等巨頭都是最大用戶。而其中，來自印度的專業人士，佔了每年85,000個名額中的超過七成，成為此次政策溝通混亂中，受衝擊最深的社群。許多受訪者因未獲雇主授權，皆拒絕具名受訪，凸顯了他們在工作與身份認同上的脆弱處境。

