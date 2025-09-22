為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    馬杜洛致函川普　駁斥毒梟指控呼籲對話

    2025/09/22 05:39

    〔中央社〕根據委內瑞拉今天公布的內容，總統馬杜洛在致美國總統川普信函中否認美方對他所作的毒梟指控，並呼籲川普展開對話。兩國緊張關係近來持續升溫。

    法新社報導，這封致川普函的落款日期為9月6日，於美國派遣軍艦到委內瑞拉外海，對據稱載運毒品的委國船隻發動首次攻擊數日後發送。

    美方首次攻擊造成11人喪生，儘管馬杜洛（Nicolas Maduro）在信中訴求和平，之後又有兩起類似事件發生。

    馬杜洛在這封信中駁斥美方指控他領導販毒集團的說法「完全捏造」。委內瑞拉在野陣營及國際社會普遍認為他去年7月勝選連任存在舞弊。

    信中寫道：「這是對我們國家所發動最惡劣的假新聞，讓武裝衝突急劇升溫，恐對整個大陸造成災難性破壞。」

    馬杜洛敦促川普，「以對話和理解維護整個美洲的和平」。

    這封信送出後，美軍又在加勒比海攻擊兩艘據華府所稱載運毒品的船隻，一艘在委內瑞拉外海，另一艘在多明尼加共和國外海。

    美軍此次部署在拉丁美洲引發強烈譴責，各界擔憂美國正計劃對委內瑞拉動武。美軍的行動同時引發對擊殺合法性的討論，即使根據美國法律，毒品販運也並非死罪。外界也質疑，美方並非依照慣例查扣船隻和逮捕船員，而是直接進行攻擊並予以摧毀。（編譯：何宏儒）1140922

