敘利亞10/5舉行國會選舉 新政府執政下首次大選

〔中央社〕敘利亞國家通訊社「敘利亞新聞社」（SANA）今天報導，敘利亞將於10月5日舉行伊斯蘭主義新政府執政下首次國會選舉。

路透社報導，新國會預計將為更廣泛的民主進程奠定基礎。敘利亞歷經近14年內戰後，前總統阿塞德（Bashar al-Assad）去年12月下台。批評人士指出，目前的體制缺乏足夠的少數族群參與。

新國會也將負責審議大規模改革長期以來國家控制經濟政策的相關法案，以及批准可能重塑敘利亞外交政策聯盟的國際條約。

敘利亞新聞社報導，人民議會（People's Assembly）這次將投票選出210席，「所有選區」將舉行投票。選舉委員會上月曾經表示，由於安全的考量，3個省分的投票作業將延後。

約1/3人民議會席次將由總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）任命。敘利亞原本預定9月舉行國會選舉。

敘利亞今年3月發表憲政宣言，以指引夏拉領導下的過渡時期。這項宣言強調伊斯蘭教法核心地位的同時，也保障婦女權益和言論自由。然而，也引發外界憂慮伊斯蘭主義政府領導下的權力過於集中。（編譯：劉淑琴）1140922

