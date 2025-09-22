美眾院代表團暌違6年訪中 籲美中兩軍加強對話

中國國務院總理李強（右）21日在北京人民大會堂，會見由民主黨議員史密斯（左）率領的美國眾議員訪問團。（美聯社）

2025/09/22 04:06

〔國際新聞中心／綜合報導〕1個由美國跨黨派國會議員組成的代表團，21日與中國國務院總理李強會晤時，呼籲加強2國軍方對話。這是自美中關係惡化以來罕見的國會層級訪問。

上一次由美國聯邦參議員組成的代表團訪中，是在2023年，這次則是自2019年以來首個美國聯邦眾議院代表團訪問北京。

李強歡迎由民主黨籍眾議員史密斯（Adam Smith）率領的訪問團，並稱這是一趟「破冰之旅，將進一步促進兩國關係。」

李強表示，美中2國進行更多交流與合作非常重要，「這不僅有益於2國，也對全世界具有重大意義。」

史密斯是眾院軍事委員會成員，他說雙方在這次訪問的總體目標上有共識。他在開場致詞時表示，「當然，貿易與經濟是最重要的議題…（但）我們也非常重視軍方之間的對話。」「做為軍委會成員，我非常擔憂我們2國軍方缺乏更多溝通。」

代表團成員還包括眾院外交委員會共和黨成員鮑姆加特納（Michael Baumgartner），以及軍委會民主黨成員肯納（Ro Khanna）和胡拉漢（Chrissy Houlahan）等人。代表團將在中國停留至25日。

自川普第一總統任期以來，美中關係惡化，並因貿易摩擦、台灣議題、北京支持俄羅斯入侵烏克蘭，以及中國在南海爭議海域的廣泛主權聲索而持續低迷。

史密斯說，「中國和美國是世界上最強大、最具影響力的2個國家，我們找到和睦相處、和平共存之道非常重要。」。

川普表示，他將在10月底於南韓舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會上，與中國國家主席習近平會晤，並將於「明年初」訪問中國。川普與習近平19日曾進行電話會談。=

