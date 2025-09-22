為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    北韓疑下月將閱兵 南韓李在明籲「國防自主」不依賴外國力量

    北韓官方媒體19日報導，金正恩18日視察正在研發生產的無人裝備的性能試驗。（歐新社檔案照）

    北韓官方媒體19日報導，金正恩18日視察正在研發生產的無人裝備的性能試驗。（歐新社檔案照）

    2025/09/22 05:53

    〔國際新聞中心／綜合報導〕在北韓疑似將舉行大規模閱兵前夕，南韓總統李在明21日在社群媒體發文指出，儘管面臨人口問題嚴峻、兵力資源不足等現實，但不能僅以常備兵力規模為由，擔憂國防力量。在南韓軍力位居全球前列的情況下，仍有人認為沒有外國軍隊就無法實現自主國防，這是一種「屈從心態」。

    南韓「韓聯社」報導，李在明指出，只要有具備感知、判斷和精確打擊能力的人工智慧（AI）戰鬥機器人、自主無人機、超精密攻防飛彈體系的50名士兵，就足以對抗數千乃至數萬敵人。他強調，南韓軍隊必須從依賴徵兵兵力的「人海戰術式」軍隊，轉型為由有人與無人複合體系武裝的專業化智慧強軍。

    李在明表示，南韓常備軍人數雖少於北韓，但完成兵役並持續接受訓練、可隨時投入戰鬥的預備役規模達260萬人。南韓年均國防預算約為北韓國內生產毛額（GDP）的1.4倍，軍力排名世界第5，經濟和人口規模也遠遠超過北韓。

    李在明強調，應在增強經濟和文化實力的同時，提升綜合國力，擴大國防預算，培育國防產業，並透過安保外交確保多邊安全合作體系，從而建設「不再受侵略、不再依賴的國家」。

    他表示，今後將透過強有力的國防改革，逐步建立完全的自主國防態勢。

    南韓政府消息人士21日指出，衛星影像顯示，北韓美林機場附近閱兵訓練場的上空，7月初起發現疑似為制式教練隊列、移動式發射台（TEL）的車輛和設備等。據此推測，北韓可能在籌備定於10月10日舉行的朝鮮勞動黨建黨80周年紀念閱兵式。

    報導指出，從人員和設備規模等來看，此次閱兵式規模將遠超以往。北韓上一次閱兵是在2023年9月8日晚間，直到次日凌晨。

    此外，首爾當局還掌握到，北韓自今年初起便向多國政要發出邀請，多國高層人士已預計出席相關紀念活動。

    報導指出，北韓國務委員會委員長金正恩9月3日出席中國舉行的抗日戰爭勝利80周年紀念活動，中國國家主席習近平是否會在10月回訪平壤，出席這場閱兵式，成為外界矚目的焦點。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播