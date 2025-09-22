北韓疑下月將閱兵 南韓李在明籲「國防自主」不依賴外國力量

北韓官方媒體19日報導，金正恩18日視察正在研發生產的無人裝備的性能試驗。（歐新社檔案照）

2025/09/22 05:53

〔國際新聞中心／綜合報導〕在北韓疑似將舉行大規模閱兵前夕，南韓總統李在明21日在社群媒體發文指出，儘管面臨人口問題嚴峻、兵力資源不足等現實，但不能僅以常備兵力規模為由，擔憂國防力量。在南韓軍力位居全球前列的情況下，仍有人認為沒有外國軍隊就無法實現自主國防，這是一種「屈從心態」。

南韓「韓聯社」報導，李在明指出，只要有具備感知、判斷和精確打擊能力的人工智慧（AI）戰鬥機器人、自主無人機、超精密攻防飛彈體系的50名士兵，就足以對抗數千乃至數萬敵人。他強調，南韓軍隊必須從依賴徵兵兵力的「人海戰術式」軍隊，轉型為由有人與無人複合體系武裝的專業化智慧強軍。

請繼續往下閱讀...

李在明表示，南韓常備軍人數雖少於北韓，但完成兵役並持續接受訓練、可隨時投入戰鬥的預備役規模達260萬人。南韓年均國防預算約為北韓國內生產毛額（GDP）的1.4倍，軍力排名世界第5，經濟和人口規模也遠遠超過北韓。

李在明強調，應在增強經濟和文化實力的同時，提升綜合國力，擴大國防預算，培育國防產業，並透過安保外交確保多邊安全合作體系，從而建設「不再受侵略、不再依賴的國家」。

他表示，今後將透過強有力的國防改革，逐步建立完全的自主國防態勢。

南韓政府消息人士21日指出，衛星影像顯示，北韓美林機場附近閱兵訓練場的上空，7月初起發現疑似為制式教練隊列、移動式發射台（TEL）的車輛和設備等。據此推測，北韓可能在籌備定於10月10日舉行的朝鮮勞動黨建黨80周年紀念閱兵式。

報導指出，從人員和設備規模等來看，此次閱兵式規模將遠超以往。北韓上一次閱兵是在2023年9月8日晚間，直到次日凌晨。

此外，首爾當局還掌握到，北韓自今年初起便向多國政要發出邀請，多國高層人士已預計出席相關紀念活動。

報導指出，北韓國務委員會委員長金正恩9月3日出席中國舉行的抗日戰爭勝利80周年紀念活動，中國國家主席習近平是否會在10月回訪平壤，出席這場閱兵式，成為外界矚目的焦點。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法