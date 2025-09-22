為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    法國總統：以色列人質獲釋前不設駐巴勒斯坦大使館

    2025/09/22 02:21

    〔中央社〕法國總統馬克宏在今天播出的訪談中表示，儘管法國計劃承認巴勒斯坦國，但在伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯釋放遭到扣押在加薩的人質之前，不會開設駐巴勒斯坦大使館。

    法新社報導，馬克宏（Emmanuel Macron）18日接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）「面對全國」（Face the Nation）節目專訪時指出：「對我們而言，這將會是開設駐巴勒斯坦大使館之前非常明確的必要條件。」

    這項訪談於今天播出時，正值英國、澳洲和加拿大同步承認巴勒斯坦國。這項協調一致的行動標誌著西方數十年來外交政策上的一大劇變。

    葡萄牙則預計今天稍晚也將承認巴勒斯坦國。法國表示，將於明天在聯合國與其他國家一同跟進。

    馬克宏在訪談中同時強烈反對於重建加薩走廊（Gaza Strip）的時候將巴勒斯坦人逐出當地的計畫。

    他說：「如果這類重建計畫的前提是把他們強行趕走，這根本是瘋狂…為了美國及法國的國際公信力，我們不應該對這種計畫滿不在乎，不管對此採取明示或默許的態度都絕對不可以。」（編譯：何宏儒）1140922

