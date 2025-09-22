為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    英加澳承認巴勒斯坦國　以色列：約旦河西岸擴大屯墾區

    2025/09/22 01:39

    〔中央社〕在英國、加拿大和澳洲宣布承認巴勒斯坦國後，以色列總理尼坦雅胡今天矢言在被占領的約旦河西岸擴大屯墾區。哈瑪斯官員則表示，這是巴勒斯坦人民權益一大勝利。

    法新社報導，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在聲明中指出：「多年來儘管面臨國內外巨大壓力，我一直阻止這個恐怖國家成立。我們憑藉決心和政治智慧做到這一點。此外，我們已在朱迪亞-撒馬利亞區（Judea and Samaria Area）使猶太屯墾區倍增，我們會繼續朝此一方向前進。」

    朱迪亞-撒馬利亞區是以色列對其管轄的約旦河西岸地區（West Bank）的官方名稱。

    與此同時，巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯（Hamas）高階官員今天針對英國、加拿大和澳洲承認巴勒斯坦國一事表示，這是巴勒斯坦人民權益上的一大勝利。

    哈瑪斯官員馬達威（Mahmud Mardawi）告訴法新社：「這些進展代表巴勒斯坦權益上的勝利和我們的志業終獲正義，同時傳達一個明確訊息：無論占領者犯下多少罪行，都絕對無法抹殺我們的民族權利。」

    以色列外交部稍早則在聲明中表示，對英國、加拿大和澳洲「片面的」所謂承認巴勒斯坦國之舉予以拒絕，並警告此舉可能進一步加劇區域動盪。

    這3個國家今天成為首批承認巴勒斯坦國的七大工業國集團（G7）成員。聯合國大會總辯論明天在紐約登場，預料法國和其他國家將會跟進。

    以色列外交部在聲明中強調：「以色列堅決拒絕英國和其他一些國家片面宣布承認巴勒斯坦國。」（編譯：何宏儒）1140922

