波蘭關閉白俄邊界！中歐班列逾萬貨櫃滯留 加劇歐中緊張

「中歐班列」被迫停駛，恐有逾1萬個運往歐盟的標準貨櫃，滯留在波白邊界。（歐新社檔案照）

2025/09/22 00:15

〔國際新聞中心／綜合報導〕俄羅斯無人機入侵波蘭領空，導致波蘭關閉與白俄羅斯邊界，連帶導致中國駛往歐洲的長途貨運列車「中歐班列」（China-Europe Railway Express）被迫停駛。貨運商估算，受此影響，恐有逾1萬個運往歐盟的標準貨櫃，滯留在波白邊界。

「中歐班列」是中國「一帶一路」倡議的核心項目之一，以長途列車形式行駛於中國本土與中亞、俄羅斯、白俄與歐盟之間，號稱全世界最長的貨運鐵道路線，是北京當局一直引以為傲且極力宣傳的工程。

但《亞洲時報》（Asia Times）報導，在俄羅斯一連串無人機入侵事件後，波蘭拒絕中國重啟白俄邊境的請求，包括關閉「中歐班列」關鍵樞紐馬瓦謝維切（Małaszewicze），顯示華沙在安全立場上日趨強硬，導致中國與歐盟的政治緊張加劇。

近9成的「中歐班列」列車會途經或到達波蘭，馬瓦謝維切即為中國貨櫃透過「中歐班列」進入歐盟的東部門戶。據報導，載有電子產品、汽車零組件、紡織原料的300列「中歐班列」列車，目前滯留馬瓦謝維切。依每列車滿載100至110個標準貨櫃及實際運載率計算，受影響貨物恐超過1萬個標準貨櫃。

波蘭政府是在俄國與白俄超過20架無人機9日侵犯領空後，做出這項決定。儘管莫斯科和明斯克否認對波蘭有敵意，但華沙認定此舉為挑釁，明顯侵犯其主權。

中國外交部長王毅15日在華沙會晤波蘭副總理兼外交部長席科斯基（Radosław Sikorski），兩人會談3小時，但未能說服波蘭重啟與白俄的邊境。

中國官方媒體與多名評論人士批評波蘭的決定，警告「中歐班列」中斷將威脅價值數十億歐元的中歐貿易。有人甚至暗示，華沙的立場受到北大西洋公約組織（NATO）影響，聲稱美國可能從歐亞鐵路運輸轉移中獲得經濟利益。

另一方面，德國空軍21日出動2架「歐洲颱風」（Eurofighter Typhoon）戰機，追蹤1架進入波羅的海中立空域的俄羅斯伊留申Il-20M電子偵察機，之後再將監控任務移交給駐瑞典的北約夥伴。

德國空軍在聲明中表示：「我們的快速反應警戒部隊再次受北約指派，前往調查1架在國際空域內沒有飛行計畫、也未建立無線電聯繫的不明航空器。」「這是一架俄羅斯IL-20M偵察機。在完成目視識別後，我們將該機的伴飛任務交給我們的瑞典北約夥伴，隨後返回羅斯托克—拉格基地。」

