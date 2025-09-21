傳川普幼子轉到華府上大學 離總統老爸更近了

原本就讀紐約大學的美國總統川普幼子巴隆，據稱本學期已轉至紐大華府校區上課。圖為今年1月20日巴隆在華府國會山莊出席父親的就職典禮。（美聯社檔案照）

2025/09/21 23:50

〔編譯張沛元／綜合報導〕紐約時報報導，2名知情人士透露，美國川普總統最小的兒子、現年19歲的巴隆．川普（Barron Trump），已轉到紐約大學華府校區（NYU Washington, DC）上課，該校區距離白宮不到1.6公里。

目前念大二的巴倫去年秋天上大學，就讀位於紐約市格林威治村（Greenwich Village）的紐約大學主校區的史特恩商學院（Stern School of Business）。

但數名不具名人士證實，巴倫現已改在紐大華府校區上課，其中1名爆料者這學期跟巴隆同班。

紐大華府校區每學期只收約60至100名學生，該校區稱學生可透過「在國家首都的功課與體驗式學習，深入接觸政治、政策、商業、新聞學與領導力」。校園行事曆顯示，紐大華府校區今年秋季班已於8月底開學。

紐約大學發言人不願置評。白宮與第一夫人梅蘭妮亞的發言人則未回應置評要求。

目前並不清楚巴隆轉到華府上課的原因。然因紐大華府校區鄰近白宮，不排除此舉意在方便川普與妻兒相聚。梅蘭妮亞自川普今年初重新執政以來，鮮少在白宮或華府露面，而是待在紐約市或佛羅里達州的海湖莊園，推測可能與巴隆在紐約市上大學有關。

2006年出生的巴隆是川普最小的孩子，也是他與現任妻子梅蘭妮亞唯一的孩子；巴隆有4個同父異母的兄姊，分別是川普與已故首任妻子依凡娜（Ivana）所生的長子小唐納、次子艾瑞克與長女伊凡卡，以及川普與第2任妻子馬拉．梅波斯，Marla Maples）所生的次女蒂芬妮。

其中小唐納、伊凡卡與蒂芬妮都跟隨父親腳步，畢業於常春藤盟校之一的賓州大學（University of Pennsylvania），艾瑞克則是華府名校喬治城大學校友。

今年1月20日，巴隆與父母一同現身在華府體育館舉行的室內總統就職遊行活動。（美聯社檔案照）

2016年11月9日，川普首度當選總統當晚，年僅10歲的巴隆與父母一同參加勝選夜集會。（美聯社檔案照）

2007年1月16日，還在襁褓中的巴隆被母親抱著見證父親獲得好萊塢星光大道授星。（路透檔案照）

