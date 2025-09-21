英澳加承認巴勒斯坦！以色列極右翼怒嗆「併吞西岸」報復 人質家屬也哭了

以色列極右翼財政部長史莫特里奇。（路透資料照）

2025/09/21 23:28

〔編譯陳成良／綜合報導〕在英國、加拿大與澳洲等國宣布承認巴勒斯坦國後，以色列國內引爆了一場政治風暴。根據體《以色列國家新聞》（Israel National News）報導，從執政聯盟的極右翼到中間派反對黨，以色列政壇幾乎口徑一致地對此表達了強烈的譴責與反對，但其反對的理由與提出的解方，卻截然不同。

執政聯盟中的極右翼領袖反應最為激烈。財政部長史莫特里奇（Bezalel Smotrich）直言：「對此反以色列舉動的唯一回應，就是在猶地亞與撒馬利亞（Judea and Samaria，即約旦河西岸）的猶太人家園上行使主權。」

請繼續往下閱讀...

國家安全部長班吉維爾（Itamar Ben-Gvir）更宣布，他將在下一次內閣會議上，正式提案吞併該地區。與班吉維爾同屬猶太力量黨（Otzma Yehudit）的以色列週邊建設部長瓦瑟勞夫（Yitzchak Wasserlauf）直接嗆明：「以色列的土地只屬於以色列人民。根本沒有巴勒斯坦國，也沒有巴勒斯坦人民。」

中間派反對黨領袖們，雖然同樣反對承認巴勒斯坦，卻將矛頭指向現任總理納坦雅胡。反對黨領袖拉皮德（Yair Lapid）稱此為一場「外交災難」，並表示：「一個正常運作的以色列政府本可以阻止這一切。」

前國防部長、藍與白黨魁甘茨（Benny Gantz）則警告，在10月7日後承認巴勒斯坦，只會「強化哈瑪斯與整個伊朗軸心，延長戰爭，並減少人質歸還的機會。」

人質與失蹤家庭論壇也發表了沉痛聲明，譴責各國在48名人質仍在哈瑪斯囚禁中的情況下，對巴勒斯坦國予以無條件承認。聲明中寫道：「任何關於承認巴勒斯坦國的討論，都必須以所有人質的立即獲釋為條件。這不僅是先決條件，更是道德與人道主義的當務之急。」他們泣訴，各國的決定，將「嚴重損害」將親人帶回家的努力。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法