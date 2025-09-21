為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中國警對于朦朧之死蓋牌定調：酒後意外 多名「造謠者」遭抓捕

    于朦朧之死引發兩岸三地網友熱烈討論。（圖翻攝自微博）

    于朦朧之死引發兩岸三地網友熱烈討論。（圖翻攝自微博）

    2025/09/21 23:45

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕37歲中國男星于朦朧日前突傳墜樓身亡，官方馬上蓋牌定調是「酒後意外」，但隨著多方爆料湧出，外界都質疑其死因不單純，加上中國社群對相關討論串瘋狂刪文、屏蔽，致使陰謀論四起，甚至牽涉中國娛樂圈和中共高層權貴。在廣大網友疾呼重啟調查、給出真相之際，中國警方終於有了最新通報，然而不是針對外界質疑做出回應，而是抓捕多名「造謠者」。

    旅義華僑作家李穎週日晚間轉發北京朝陽公安分局21日發布的最新警情通報：「『淨網-2025』專項工作開展以來，公安機關持續打擊整治網路謠言，有效維護網路環境。近日，于某某（男，37歲）酒後意外墜樓身亡，個別人員為博眼球、蹭流量，在網上編造傳播虛假信息，拼接炮製虛假影片，嚴重擾亂公共秩序。對此，公安機關依法立案查處。」

    「一、鄭某某編造『于某某被他人組局侵害後跳樓』謠言案。經查，鄭某某（女，40歲）在網上看到于某某墜亡信息後，編造『大佬要潛規則他，狗腿子替大佬組的局，他被灌醉後侵害，想不開跳樓』等謠言，在熱門話題評論區發布，造成惡劣社會影響。」

    「二、袁某某編造『于某某被丟下樓』謠言案。經查，袁某某（女，29歲）通過多個網路平台編造『于某某被吊在高樓，活活拔掉指甲、開膛破肚、被丟下樓』等謠言，無底線博取關注，給家屬帶來精神傷害，造成惡劣社會影響。」

    「三、徐某某編造『于某某母親被控制』謠言案。經查，徐某某（女，41歲）為製造談資，在與他人交流過程中，編造『監控被人為毀壞、背後有挺大勢力、現在于某某母親和妹妹都被控制起來了』等謠言，並通過個人社交帳號將聊天截圖發至網上。造成惡劣社會影響。」

    朝陽公安表示，「以上3人對編造謠言行為供認不諱，目前已被公安機關依法採取強制措施。此外，針對『于某某被人從窗口推下』、『于某某墜樓前被虐待』、『于某某母親被經紀公司暴力驅趕』等謠言，公安機關也依法對相關人員進行了處理。于某某酒後意外墜樓事件發生後，公安機關立即開展調查，經現場勘查、法醫檢驗、調查訪問、調取監控等工作，排除刑事案件嫌疑，並已將調查情況向家屬告知，家屬無異議。于某某母親也通過『于某某工作室』微博帳號發布了聲明。」

    「網路不是法外之地，請廣大網民不造謠、不傳謠，也希望大家尊重家屬意願，保護個人隱私，避免家屬遭受二次精神傷害。對編造、散布謠言的違法犯罪行為，公安機關將依法打擊處理。」

    該通報曝光後，大批網友氣炸，「于朦朧表哥微博可是實打實的親自為于發聲了，後面就被禁言了，警方怎麼沒闢謠他表哥？這不就是疑點重重嗎？」、「警方看了監控沒有異常，把完整版監控給大家看看唄」、「武漢警察：這環節我熟啊，當時我就是這麼處理李文亮的」、「經典解決不了問題就解決提出問題的人」、「這回真有趙家人在後頭」、「這幫人良心痛不痛啊？」、「闢謠就是坐實了！」、「我呸！開始殺雞儆猴！好操作！熟悉的味道！還是那個逼樣！管你信不信，老子不信！」、「真他媽的黑，共產黨就是最大的黑勢力」。

    相關新聞請見：于朦朧「被墜樓」前淒厲哭喊片瘋傳 生前直播突脫口詭異訊息......

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播