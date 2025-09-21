不顧美國以色列反對 英國、加拿大、澳洲宣布承認巴勒斯坦國

英國首相施凱爾不顧美國和以色列反對，21日宣布正式承認巴勒斯坦國。（美聯社檔案照）

2025/09/21 22:25

〔國際新聞中心／綜合報導〕英國首相施凱爾不顧美國和以色列反對，21日宣布正式承認巴勒斯坦國，以「重新點燃巴勒斯坦人與以色列人對和平的希望」。

儘管倫敦此舉僅止於象徵意義，卻是歷史性時刻，因為英國在1917年控制當時被稱為巴勒斯坦的地區時，發表「貝爾福宣言」，支持為猶太人建立「民族家園」，為以色列建國奠定基礎。

巴勒斯坦駐英代表指出，英國承認巴勒斯坦國，是糾正殖民時代的錯誤，結束長達108年對巴勒斯坦存在的否認。英國副首相拉米（David Lammy）7月間也在聯合國強調，「英國肩負支持兩國方案的特殊責任」。

在施凱爾宣布前，加拿大總理卡尼和澳洲總理艾班尼斯也宣布，正式承認巴勒斯坦國，顯示這似乎是大英國協成員國經協調後的行動。葡萄牙稍後也將做出相同宣布。

這項宣布早在外界預期之中。施凱爾7月間便警告，若以色列不同意加薩走廊停火、允許聯合國運送援助物資，並採取其他有助於長遠和平的措施，英國將承認巴勒斯坦國。

施凱爾在其所屬執政工黨內部，一直承受要求對以色列採取更強硬立場的壓力。他表示，此舉旨在「重燃巴勒斯坦人與以色列人和平的希望」，但強調此舉並非對巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」的獎賞，並重申哈瑪斯在巴勒斯坦人民未來的治理中，不會扮演任何角色。

施凱爾說：「我們必須把努力凝聚起來，懷抱希望，共同推動我們想要看到的和平未來：釋放人質、結束暴力、終止苦難，並回到『兩國方案』，因為那始終是實現各方和平與安全的最佳希望。」

