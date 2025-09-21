為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    不顧美國以色列反對 英國、加拿大、澳洲宣布承認巴勒斯坦國

    英國首相施凱爾不顧美國和以色列反對，21日宣布正式承認巴勒斯坦國。（美聯社檔案照）

    英國首相施凱爾不顧美國和以色列反對，21日宣布正式承認巴勒斯坦國。（美聯社檔案照）

    2025/09/21 22:25

    〔國際新聞中心／綜合報導〕英國首相施凱爾不顧美國和以色列反對，21日宣布正式承認巴勒斯坦國，以「重新點燃巴勒斯坦人與以色列人對和平的希望」。

    儘管倫敦此舉僅止於象徵意義，卻是歷史性時刻，因為英國在1917年控制當時被稱為巴勒斯坦的地區時，發表「貝爾福宣言」，支持為猶太人建立「民族家園」，為以色列建國奠定基礎。

    巴勒斯坦駐英代表指出，英國承認巴勒斯坦國，是糾正殖民時代的錯誤，結束長達108年對巴勒斯坦存在的否認。英國副首相拉米（David Lammy）7月間也在聯合國強調，「英國肩負支持兩國方案的特殊責任」。

    在施凱爾宣布前，加拿大總理卡尼和澳洲總理艾班尼斯也宣布，正式承認巴勒斯坦國，顯示這似乎是大英國協成員國經協調後的行動。葡萄牙稍後也將做出相同宣布。

    這項宣布早在外界預期之中。施凱爾7月間便警告，若以色列不同意加薩走廊停火、允許聯合國運送援助物資，並採取其他有助於長遠和平的措施，英國將承認巴勒斯坦國。

    施凱爾在其所屬執政工黨內部，一直承受要求對以色列採取更強硬立場的壓力。他表示，此舉旨在「重燃巴勒斯坦人與以色列人和平的希望」，但強調此舉並非對巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」的獎賞，並重申哈瑪斯在巴勒斯坦人民未來的治理中，不會扮演任何角色。

    施凱爾說：「我們必須把努力凝聚起來，懷抱希望，共同推動我們想要看到的和平未來：釋放人質、結束暴力、終止苦難，並回到『兩國方案』，因為那始終是實現各方和平與安全的最佳希望。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播