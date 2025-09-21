失蹤4個月 中國5G推手佟吉祿涉貪被查

中國5G發展的重要推手之一、前中國鐵塔董事長佟吉祿（左）涉貪被查。（取自Ｘ）

2025/09/21 20:54

〔國際新聞中心／綜合報導〕中共中央紀律檢查委員會／國家監察委員會21日宣布，中國鐵塔前董事長佟吉祿涉嫌嚴重違紀違法，現正接受中央紀委國家監委駐國務院國資委紀檢監察組紀律審查，與浙江省杭州市監委監察調查。

財新網報導，佟吉祿是中國第五代行動通訊技術（5G）發展的重要推手之一，自5月底開始失聯，妻子和兒子也下落不明。據報導，佟吉祿的案件可能與中國國際金融股份有限公司（中金公司）旗下私募投資部門前董事長丁瑋有關。丁瑋今年7月已被反腐部門帶走。

據報導，佟吉祿1987年畢業於北京郵電學院（現北京郵電大學），2009年在香港理工大學獲得管理學博士學位。2014年7月至2019年6月，佟吉祿擔任中國鐵塔總經理，在該公司發展為中國電信基礎設施支柱的過程中，扮演關鍵角色。

2018年，佟吉祿升任董事長，同年中國鐵塔在香港上市，募資達75億美元，成為當時香港史上國有非金融企業規模最大的首次公開發行（IPO）。

2019年，中國鐵塔與中國聯通、中國移動、中國電信等其他電信巨擘，共同啟動5G商用服務。2021年9月，佟吉祿因達到67歲退休年齡卸任，由張志勇接任。

反腐部門20日還宣布，香港上市的中國鐵路通信信號公司（中國通號）副黨委書記張權正接受調查。張權在2020年至2022年間曾任中國鐵塔副總經理。

