貴州食物中毒百餘孩童上吐下瀉 損及肝腎跨省送醫

中國貴州省習水縣發生食物中毒事件，100名孩童及家長食用三明治之後上吐下瀉、發高燒甚至膽結石、腎積水等症狀。（圖擷自X.com）

2025/09/21 20:52

〔中央社〕中國貴州省習水縣日前發生食物中毒事件。綜合新華社報導及網路訊息，當地一家食品廠製作的179份三明治在售出後，造成逾100名孩童及家長上吐下瀉、發高燒甚至膽結石、腎積水等症狀，分別被送往當地醫院甚至轉往遠在重慶市的醫院救治。

有家長透露，她將描述事件經過的短片上傳網路後，先後被習水縣政府、縣教育局及孩子就讀的學校找去談話，承諾「政府會處理好」，但卻要求她刪除短片。

請繼續往下閱讀...

據新華社報導，這批三明治是由習水縣「麥可美加樂食品廠」製作，涉及食物中毒的同一批三明治共售出208份，其中緊急召回29份，仍有179份售出，但報導並未提到中毒送醫的具體人數。然而，當地民眾在網路上透露，送醫救治的人數至少超過100人。

報導提到，製作三明治的「麥可美加樂食品廠」在習水縣共有8家自營店。而根據中國網路訊息，導致食物中毒的這些三明治，多半是16日下午至晚間學童放學後，由家長陪同孩童購買。

有家長表示，她16日晚上在當地一家蛋糕店購買了2份三明治，翌日上午，兒子和女兒各吃了一個三明治，不久就先後出現腹痛及腹瀉，接著更發燒到40度，一整天下來拉了20、30次肚子；另一名家長說，她家3個孩子一起吃了同一個三明治，後來就發燒及上吐下瀉，醫院更檢測到3個孩子都發燒到40度。

家長李女士更表示，她的孩子因症狀較嚴重，先是從習水縣人民醫院轉送到遵義市第一人民醫院，結果被檢查出膽結石，於是孩子20日晚間被跨省轉送重慶市兒童醫院動手術。同一時間，同是習水縣的10名幼童也被送到遵義市第一人民醫院，其中2人出現了腎積水現象，而2人中的1人連帶還有吐血及便血症狀。

李女士今天更透露，習水縣政府、縣教育局及孩子就讀的學校先後派人找她談話，雖然承諾「政府會處理好」，但卻要求她刪除描述事件經過的短片，甚至還找上她在老家的父母親要求她刪片。最後，她發的短片即被屏蔽。

新華社報導則坦承，目前大部分患者在習水縣人民醫院進行治療，部分患者則轉院至遵義市、重慶市等地醫院治療。而習水縣相關部門說，涉事店鋪已暫停營業，患者救治、流調和樣品檢測等工作正在進行。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法