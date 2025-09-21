川普再討阿富汗基地 神學士回嗆寸土不讓

2021年7月5日拍攝照片顯示，美國與北約部隊撤離阿富汗後，美國在此興建的巴格蘭空軍基地內只剩佈滿胎痕的空跑道。（法新社檔案照）

〔編譯張沛元／綜合報導〕就在美國總統川普又放話要拿回阿富汗首都喀布爾市郊的巴格蘭空軍基地（Bagram Air Base）否則後果堪慮後，阿富汗神學士（Taliban）政權官員21日也再次回嗆，「不可能」。

川普18日訪問英國時在記者會上表示，他的政府一直設法重新控制美軍在2021年神學士重新上台後放棄的巴格蘭空軍基地；神學士政權的官員當時就一口回絕，指稱改善阿美關係可以談，但美軍重返巴格蘭基地沒門。

20日，川普在社群媒體上發文再提要取回巴格蘭基地，嗆神學士若不照辦就等著倒大楣：「阿富汗要是不把巴格蘭空軍基地還給建造該基地的美利堅合眾國，就等著壞事找上門吧！！！」

21日，阿富汗國防部參謀總長費特拉（Fasihuddin Fitrat）在當地媒體播出的評論中表示，近來「有些人」宣稱已與阿富汗就取回巴格蘭空軍基地進行談判…「就算是1吋阿富汗土地的協議都不可能。我們不需要（這種協議）。」

巴格蘭是阿富汗最大的空軍基地，曾是美國主導的反神學士戰爭的關鍵。美國在911恐怖攻擊後積極反恐，推翻被控庇護911主謀、開打恐怖組織領袖賓拉丹的神學士政權，並派美軍長期駐紮巴格蘭空軍基地；2021年7月，美國與北約組織（NATO）部隊全面撤離阿富汗，巴格蘭就此落入重新執政的神學士手中。

川普自今年初重新執政以來已多次直言，要取得他國領土或設施並將之納入美國控制下，包括丹麥海外屬地格陵蘭島、巴拿馬運河的控制權，以及如今的阿富汗巴格蘭空軍基地。

