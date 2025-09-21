美聯邦眾議員團訪中國 見國務院總理李強

美國民主黨籍聯邦眾議員史密斯21日率訪問團抵達北京。（美聯社檔案照）

〔編譯張沛元／綜合報導〕就在美國總統川普與中國國家主席習近平通電話、訂下川普將於明年初訪中的日程後，美國聯邦眾議院的1支跨黨派議員代表團21日造訪北京，並在人民大會堂會見中國國務院總理李強。

這是自2019年以來，首批訪中的美國聯邦眾議員代表團。近來加強接觸以穩定局勢的美中兩強此前一度關係緊繃，時任美國眾議院議長的裴洛西2022年8月訪問台灣，更招致北京當局強烈不滿。美媒稍早曾披露，美國聯邦眾議員將組團訪中，但當時並未透露具體日期。

率領訪中團的民主黨籍聯邦眾議員史密斯（Adam Smith）希望此行能破冰突破僵局，以及美中雙方都認識到，需要努力強化雙邊關係。

史密斯是華盛頓州選出的聯邦眾議員，曾任負責監督國防部與美軍的眾院軍事委員會主席，現為該委員會首席民主黨人。

史密斯9日曾告訴美國國家廣播公司新聞（NBC News），美中開啟雙邊對話至為重要。「光跟中國對話並不意味支持他們的所作所為。中國是一個強大國家，我們（也）是一個強大國家。我認為我們需要談一談」。

