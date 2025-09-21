為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美聯邦眾議員團訪中國 見國務院總理李強

    美國民主黨籍聯邦眾議員史密斯21日率訪問團抵達北京。（美聯社檔案照）

    美國民主黨籍聯邦眾議員史密斯21日率訪問團抵達北京。（美聯社檔案照）

    2025/09/21 17:58

    〔編譯張沛元／綜合報導〕就在美國總統川普與中國國家主席習近平通電話、訂下川普將於明年初訪中的日程後，美國聯邦眾議院的1支跨黨派議員代表團21日造訪北京，並在人民大會堂會見中國國務院總理李強。

    這是自2019年以來，首批訪中的美國聯邦眾議員代表團。近來加強接觸以穩定局勢的美中兩強此前一度關係緊繃，時任美國眾議院議長的裴洛西2022年8月訪問台灣，更招致北京當局強烈不滿。美媒稍早曾披露，美國聯邦眾議員將組團訪中，但當時並未透露具體日期。

    率領訪中團的民主黨籍聯邦眾議員史密斯（Adam Smith）希望此行能破冰突破僵局，以及美中雙方都認識到，需要努力強化雙邊關係。

    史密斯是華盛頓州選出的聯邦眾議員，曾任負責監督國防部與美軍的眾院軍事委員會主席，現為該委員會首席民主黨人。

    史密斯9日曾告訴美國國家廣播公司新聞（NBC News），美中開啟雙邊對話至為重要。「光跟中國對話並不意味支持他們的所作所為。中國是一個強大國家，我們（也）是一個強大國家。我認為我們需要談一談」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播