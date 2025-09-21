為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    「別為我父母報仇！」哈瑪斯攻擊遇害者之子：支持承認巴勒斯坦國

    哈瑪斯攻擊罹難者的家屬伊農（Maoz Inon）拒絕為父母復仇，轉而敦促國際社會承認巴勒斯坦國，以尋求真正的和平。（取自Facebook）

    2025/09/21 17:26

    〔編譯陳成良／綜合報導〕法新社報導，在哈瑪斯（Hamas）2023年10月的攻擊中痛失雙親後，49歲以色列人伊農（Maoz Inon）選擇了一條最艱難的道路：拒絕復仇，尋求和解。他正與數千名以色列人共同發起一項運動，敦促國際社會在聯合國大會前夕，正式承認巴勒斯坦國。

    「透過報復逝者的死亡，我們無法讓他們復活」，身為旅遊企業家的伊農表示，「我們只會讓自己深陷其中的暴力、流血與復仇的循環升級。」他坦言，在目睹了以色列多年來對巴勒斯坦的「佔領、壓迫與築牆」後，他對攻擊的爆發「並不驚訝」，但在他最可怕的惡夢中，也沒想到會是自己付出代價。

    如今，他成為這場名為「拒絕戰爭，支持承認」（No to War - Yes to Recognition）請願運動的關鍵人物，該請願已獲得超過8500人連署。

    承認巴人建國：通往安全未來的基石

    這場運動由以色列草根運動「Zazim社群行動」發起，他們在特拉維夫掛起巨幅看板，並散發傳單。共同創辦人加尼亞（Raluca Ganea）表示，在去年10月8日後，以色列只剩下2種選擇：「一是徹底毀滅另一方，二是兩國方案。」

    她認為，承認巴勒斯坦，是結束對巴勒斯坦人「非人化」的第一步。此舉預計將在聯合國峰會上，獲得法國、英國、加拿大等多個西方國家響應。

    另一位參與者齊根（Yonatan Zeigen）的母親，是長年致力於讓以色列與巴勒斯坦人和解的知名人權運動人士席爾維（Vivian Silver），她也在10月7日的攻擊中遇害。

    齊根表示，他有責任確保沒有人再經歷同樣的痛苦。「巴勒斯坦的解放與以色列的安全，取決於巴勒斯坦人獲得他們的『基本權利』，」他說，「自決與建國，是人民的基本權利，不應被談判、附加條件或配合以色列的時間表。」儘管這與以色列總理納坦雅胡的強硬立場背道而馳，但齊根堅信：「和平與戰爭一樣真實。」

