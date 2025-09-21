為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    美保守派新星柯克追悼會 川普將率政府官員致敬

    美國保守派知名倡議人士柯克的追悼會，今天將在亞利桑那州州農體育場舉行，美國總統川普、副總統范斯（JD Vance）、國務卿盧比歐（Marco Rubio）及國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）將在追悼會上致詞。（彭博）

    2025/09/21 18:34

    〔中央社〕美國保守派知名倡議人士柯克（Charlie Kirk）本月遭到槍殺，他的追悼會今天將在亞利桑那州一座體育場舉行，總統川普將率領政府高層官員出席致敬。

    法新社報導，柯克於9月10日在美國猶他州一所大學演講時頸部中彈身亡，享年31歲。當局展開33小時追捕後逮捕嫌犯羅賓森（Tyler Robinson），檢方尋求法院處以死刑。

    柯克創立的保守派組織「美國轉捩點」（Turning Point USA）今天將在亞利桑那州「州農體育場」（State Farm Stadium）為他舉行盛大追悼會。

    川普、美國副總統范斯（JD Vance）、國務卿盧比歐（Marco Rubio）及國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）將在追悼會上致詞。

    美國國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）、衛生部長小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）、其他主要政府官員以及保守派評論員卡爾森（Tucker Carlson）也將出席致詞。

    柯克的遺孀艾瑞卡（Erika Kirk）也將在追悼會上發表演說。她將接任「美國轉捩點」領導職務，繼承亡夫遺志。

