罪名一模一樣！中共鐵拳砸下 武漢吹哨人張展再遭重判4年

中國公民記者張展因報導武漢初期疫情遭判刑4年後，19日再以「尋釁滋事」罪名被判4年徒刑。圖為民眾舉著印有張展照片的標語。 （美聯社檔案照）

2025/09/21 16:45

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《路透》引述國際新聞自由組織「無國界記者」（RSF）的消息，曾因深入武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情爆發中心武漢進行第一手報導，而被判刑4年的中國公民記者張展，已於19日再度因「尋釁滋事罪」被判處4年。

現年42歲的張展，最初是在2020年12月，因發布武漢當地擁擠的醫院與空蕩街道的影像，描繪出遠比官方敘事更為慘淡的疫情初期景象，而首次以「尋釁滋事罪」被捕入獄。她的律師當時表示，張展堅信自己是「因行使言論自由而遭受迫害」。根據《路透》看過的法庭文件，張展在被捕後次月即展開絕食抗議，其律師稱，當局因此將她的雙手束縛，並用胃管對她進行強制灌食。

張展於2024年5月獲釋，但僅三個月後再度被拘留，最終被正式逮捕。對於此次以相同罪名再度判刑，「無國界記者組織」指出，這與她後續報導中國人權侵犯議題有關。該組織亞太區倡議經理比拉科斯卡（Aleksandra Bielakowska）在聲明中表示：「她應被譽為全球的『信息英雄』。」

她的前律師任全牛則在社群平台X上補充，新的指控是基於張展在海外網站發表的評論。

總部位於紐約的「保護記者委員會」（CPJ）也發表聲明，稱此案是「公然的迫害行為」，並要求中國當局「立即撤銷所有指控並釋放她」。

《路透》21日未能立即聯繫上中國外交部就此事發表評論，也無法確認張展在此次審判中是否有法律代表。「無國界記者組織」指出，中國是全球監禁記者人數最多的國家，至少有124名媒體工作者身陷囹圄。在該組織2025年的世界新聞自由指數中，中國在180個國家與地區中，排名第178位。

