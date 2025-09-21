帶人骨搭飛機！旅客進行「邪門儀式」 美海關嚇傻全銷毀

美國海關及邊境保衛局（CBP）官員在佛州坦帕國際機場查獲的駭人物品。（取自美國海關及邊境保衛局）

2025/09/21 16:19

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國佛羅里達州機場海關的X光機，近日掃描出一批令人毛骨悚然的行李。根據《紐約郵報》報導，坦帕國際機場的美國海關及邊境保衛局（CBP）官員，在一名入境旅客的行李中，赫然發現用錫箔紙包裹、疑似人類頭骨與骸骨。

這名旅客通關時，主動申報行李中一小批物品，當海關官員進一步開箱查驗，卻發現這批駭人的「私人物品」。面對官員詢問，該名旅客坦承，攜帶這些人骨，是為了用來進行某些「儀式」。除了疑似人骨，行李中還被發現夾藏違禁的植物與雪茄。CBP最終認定，這些遺骸存在「嚴重的健康風險」，已將其全數銷毀。

請繼續往下閱讀...

該機場現場作業主任馬特爾（Carlos Martel）事後在社群平台X上，發布了一則充滿黑色幽默的貼文。他寫道：「在CBP，我們永遠不知道行李中可能裝著什麼，但走私者應該知道，我們總是有『骨頭』可挑的（we'll always have a bone to pick）。」此處巧妙地運用意為「找碴」的英文俚語，與查獲的骸骨相呼應。目前，當局已對這起離奇的案件展開調查，以釐清這些骸骨是否真為人類。

佛州機場怪事多 曾查獲巨蟒

報導指出，佛州的機場似乎對各類奇特的闖關事件見怪不怪。2023年，曾有旅客試圖將一條長達1.2公尺的「情緒支持」蟒蛇帶上飛機。而在今年前4個月，坦帕機場名列全美查獲槍枝數最多的前10名機場。

???? FROM CIGARS TO BONES?! ????

What started as a passenger declaring just 10 cigars at @FlyTPA turned bizarre. CBP Agriculture Specialists uncovered prohibited plants, undeclared cigars, and a foil-wrapped duffel bag containing what looked like human remains, including part of a… pic.twitter.com/yxFKtU5EQP — Director of Field Operations Carlos C. Martel （@DFOFlorida） September 18, 2025

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法