對俄制裁不能再等！ 澤倫斯基籲盟友「停止浪費時間」

眼看俄軍持續攻擊，烏克蘭總統澤倫斯基呼籲歐美擴大對俄制裁，不要再浪費時間。（歐新社）

2025/09/21 15:53

〔編譯孫宇青／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基赴美參加聯合國大會前表示，他將在與美國總統川普會晤時，敦促他對俄羅斯實施制裁，並呼籲烏克蘭盟友「停止浪費時間」。

澤倫斯基行前在基輔對《衛報》等媒體發表演說時，表達對烏克蘭戰爭發展速度的沮喪。他表示，將美國可能實施的對俄制裁與要求歐洲國家率先採取行動「捆綁」在一起，是為了「減緩對（俄國總統）普廷的壓力」。

川普曾多次威脅要對俄國採取重大行動，但迄今尚未付諸行動。近日，他表示美國準備「實施重大制裁」，但前提是所有北大西洋公約組織（NATO）國家同意停止從俄國採購石油，並對另一個主要進口國中國徵收關稅。

澤倫斯基表示，如果普廷拒絕與他面對面會談或達成停火協議，他預計各國將對俄實施進一步制裁，「如果戰爭持續下去，並且沒有任何和平進展，我們預計（俄國）會受到制裁」。然而，他也坦言，「川普總統期待歐洲採取強有力的行動。我認為，如果不實施制裁或不採取一些我們非常期待他（川普）採取的措施，我們將浪費大量時間」。

川普的親密盟友、匈牙利和斯洛伐克當局拒絕切斷與莫斯科的能源聯繫。這兩國是歐盟最後兩個仍在透過「德魯日巴輸油管」購買俄國石油的成員國。烏克蘭上月轟炸該管道，引發匈牙利總理奧班（Viktor Orban）的憤怒回應。

澤倫斯基表示，他希望「整個歐洲」都對俄實施制裁。他表示，川普可能會敦促歐洲國家採取更多行動，並補充說，斯洛伐克親俄政府可能會對美國的壓力做出回應，「每個人都在看美國怎麼做」。

他重申，願意以任何形式與普廷會面，無論是一對一，或美國總統在場的情況下舉行三邊會晤。但克里姆林宮重申，在此之前，必須先解決衝突的「根源」。

值得注意的是，澤倫斯基的紐約之行也將尋求了解美國願意在和平解決方案中提供哪些安全保障。他表示，英國首相施凱爾在川普對英國進行國是訪問期間已向川普提出該問題。

