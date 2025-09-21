為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    秘魯首都反政府示威 警民爆發衝突

    秘魯首都利馬數以百計民眾發起反政府示威，與警方爆發激烈衝突。（路透）

    秘魯首都利馬數以百計民眾發起反政府示威，與警方爆發激烈衝突。（路透）

    2025/09/21 17:04

    〔中央社〕秘魯首都利馬（Lima）今天有數以百計民眾發起反政府示威，過程中與警方爆發衝突，民眾朝警方丟擲石塊、木棍，警方則發射催淚瓦斯驅散人群。

    法新社報導，這起示威活動由一群「Z世代」（Generation Z）年輕人發起，此時祕魯社會大眾對組織犯罪、公務員貪腐及近來退休金改革不滿的情緒日益高漲。

    化名葛蕾蒂絲的54歲抗議民眾受訪表示：「現今的民主比過去還要限縮。情況正日益惡化…因為恐懼害怕和勒索敲詐。」

    據報導，約有500民眾聚集在利馬市中心，現場大批警力戒備。人群試圖接近市中心的行政機關和國會大樓時，與警方發生衝突。

    另一名抗議群眾艾瑪指出：「國會公信力已盪然無存，甚至未獲得人民認可…正把國家搞得天翻地覆。」

    當地廣播電台Exitosa報導，自家1名記者和攝影師遭警方發射橡膠子彈，因此受傷。祕魯警方表示，現場至少3名員警受傷。

    祕魯近來勒索財物案件與組織犯罪頻傳，總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）支持度持續下滑，他的任期將於明年屆滿。有幾項民調顯示，政府與保守派主導的國會普遍被民眾視為腐敗的機構。

    祕魯國會本週稍早通過一項法案，要求年輕族群加入個人退休基金計畫，但許多人正面臨就業環境不穩定的情況。

    秘魯首都利馬數以百計民眾發起反政府示威，與警方爆發激烈衝突。（路透）

    秘魯首都利馬數以百計民眾發起反政府示威，與警方爆發激烈衝突。（路透）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播