芬蘭總統：烏克蘭安全保障2大要素 歐洲備戰和美國後盾

芬蘭總統史塔布表示，烏克蘭安全保障必須具備歐洲準備好與俄羅斯作戰，以及美國作為後盾等兩大要素。（美聯社）

2025/09/21 15:26

〔編譯孫宇青／綜合報導〕芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）20日出發前往美國紐約參加聯合國大會前，於赫爾辛基接受英國《衛報》獨家訪問時指出，要給烏克蘭安全保障，歐洲就必須做好與俄羅斯作戰的準備，未來達成的烏俄和平協議，需要切實可行的嚇阻和「美國後盾」。

據報導，史塔布指出，歐洲「志願者聯盟」（Coalition of the Willing）國家正在討論的烏克蘭安全保障，將迫使簽署該協議的歐洲國家在未來俄國再次對烏克蘭發動軍事行動時與俄國作戰，「安全保障的本質是一種嚇阻。這種嚇阻必須是切實可行的，為了使其切實可行，就必須足夠強大」。

史塔布表示，這些保障只有在烏俄達成未來協議後才會生效，但他堅稱俄國對這個安全保障的形式沒有否決權，「俄國對一個獨立國家的主權決定絕對沒有發言權……所以對我來說，俄國是否同意不是問題。他們當然不會同意，但這不是重點」。

上個月巴黎會議結束後，法國總統馬克宏告訴媒體，26個國家已承諾加入烏克蘭的「安全保證部隊」，其中一些國家承諾「在陸地、海上或空中」部署部隊。

然而，基輔許多人最大的疑問是，這些安排是否會附帶具體承諾。當被問及這些保證是否意味著歐洲國家表示，如果未來烏克蘭遭到侵略，他們將準備好與俄國交戰時，史塔布直言：「這才是安全保障的本質」。

然而，目前尚不清楚大多數歐洲國家是否有政治意願做出此類承諾。這些國家對戰後烏克蘭的承諾通常更多地被視作「安慰」性質、而非堅定承諾。迄今為止，大多數西方國家的政策是向烏克蘭提供支持，但同時盡量降低與俄國發生直接衝突的風險。但史塔布表明，如果沒有真正的武力支持，任何安全保證都毫無意義。

史塔布再次強調：「安全保障的本質是一種嚇阻，這種嚇阻必須切實可行，而要切實可行，就必須強有力。這也意味著戰略溝通，因此，我們的安全保障並非空談，而是實實在在的安全保障，俄國對此心知肚明」。

近幾個月來，史塔布已成為烏俄和平談判的關鍵人物，並與美國總統川普建立密切的關係，包括透過打高爾夫球。這種私人關係意味著，人口僅有560萬的芬蘭能夠在川普與歐洲領袖的溝通中發揮巨大作用。史塔布表示，他和川普仍保持定期聯繫，「透過電話和其他方式」，並預計赴美後將舉行雙邊會晤。

史塔布今年曾多次表示，川普已開始對俄國總統普廷失去耐心，但迄今為止，川普偶爾對普廷的強硬言論並未轉化為行動，川普設定的一系列達成和平協議的最後期限也已過去，卻沒有太多後續行動。

史塔布表示，他認為正在取得進展，但「這不是什麼大工程，而是循序漸進的」。當被問及歐洲是否應該接受美國在烏克蘭談判中並非可靠盟友此一事實時，史塔布表示，芬蘭別無選擇，只能盡力與川普政府保持友好關係。

史塔布說：「我認為，無論美國總統是誰，與他和睦相處都是芬蘭總統的職責。」他重申：「外交政策始終基於三大支柱：價值觀、利益和權力。小國只有價值觀和利益……但我們可以擁有影響力，而不是權力。無論發生什麼，接觸都比脫離接觸更好。」

史塔布日期在基輔會見烏克蘭總統澤倫斯基後表示，他確信烏克蘭在必要時能繼續打一場持久戰，並駁斥與之相反的說法，稱其為「假新聞」。

史塔布表示，聯合國大會的焦點將集中在巴勒斯坦問題上，但他希望與澤倫斯基及其他與烏克蘭有關人士舉行幾次會晤。關於安全保障，他表示，需要「美國後盾」才能賦予其真正的力量，並承認目前尚不清楚川普政府願意做出何種承諾。

然而，如果在透過談判結束戰爭方面無法取得進展，那麼關於保障的討論可能都只是假設。澤倫斯基曾多次表示，他願意按照川普的要求與普廷會面，但普廷表示，他只會在莫斯科與澤倫斯基會面，或在俄國的多項要求得到優先滿足的情況下才會與澤倫斯基會面。

史塔布承認，目前看來，讓普廷坐到談判桌前的可能性不大，「這場戰爭太大了，他輸不起。他犯下的可能是近代史上最大的戰略錯誤，肯定是冷戰結束以來最大的錯誤，他所有的戰略目標都失敗了。等他坐到談判桌前，這還是個問題，希望愈早愈好，但目前我相當悲觀」。

