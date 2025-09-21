彭博：與川普會面後 普廷認定美無意介入、決定升高戰事

美國總統川普（右）與俄羅斯總統普廷8月15日在阿拉斯加舉行峰會。（路透）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《彭博》引述多位克里姆林宮消息人士報導，俄羅斯領導人普廷在八月中旬與美國總統川普於阿拉斯加會面後，已做出決定，將強化對烏克蘭的軍事打擊，包含持續轟炸其能源網絡與其他基礎設施。數據顯示，在兩位領導人會談後的一個月內，俄羅斯對烏克蘭的無人機與飛彈攻擊頻率已激增約46%。

報導指出，這場在阿拉斯加安克拉治的會談，讓普廷得出結論，認為「川普對於介入這場戰爭不感興趣」。據與克宮親近的人士透露，普廷認定「軍事升級是迫使烏克蘭接受其條件進行談判的最佳途徑，而川普不太可能採取太多措施來增援基輔的防禦。」

在此之前，普廷曾向烏克蘭提出苛刻條件，要求基輔割讓頓內茨克（Donetsk）與盧甘斯克（Luhansk）剩餘地區、限制軍隊規模並放棄加入北約，但遭到烏克蘭總統澤倫斯基拒絕。消息人士稱，普廷認為這給了他升高戰事的「正當理由」。

從加薩戰爭看見西方「雙標」

報導更引述兩位克宮消息人士的說法，揭示了普廷的另一個關鍵盤算。他一直在密切觀察以色列總理納坦雅胡在加薩的戰爭，並得出結論：相較之下，以色列的軍事行動遠比俄羅斯在烏克蘭的戰爭更為嚴酷，但此舉卻在很大程度上被美國與歐洲各國政府所接受。這讓普廷認定，西方對莫斯科的批評存在「雙重標準」，從而削弱了這些批評的力道。

儘管川普在會後曾表示，普廷在結束烏克蘭戰爭一事上讓他感到「失望」，且對短期內結束戰爭的前景轉趨悲觀。但《彭博》的消息來源指出，普廷雖會繼續與美國保持對話，但仍將按照自己的判斷採取行動。

