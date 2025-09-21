眼不見為淨？ 華爾街日報：川普政府取消年度「飢餓調查」

美國政府取消年度「飢餓調查」，恐使政府和專家難以了解不同地區和族群取得食物的能力。（法新社）

2025/09/21 15:08

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《華爾街日報》20日獨家披露，美國政府自1990年代中期以來每年都會進行「飢餓調查」，以了解多少美國人難以獲得充足食物，但川普政府已取消這項政策，認為相關報告「過度政治化」。

據報導，這些數據由美國農業部每年12月蒐集並分析，用於衡量各州和各人口族群的糧食不安全狀況，從而讓聯邦、州和地方政策制定者制定糧食援助計畫，並評估這些計畫的實施效果。

請繼續往下閱讀...

然而，知情人士透露，農業部下屬經濟研究局（Economic Research Service）的1位管理人員近日在與美國農業部員工的會議上宣布停止2025年調查的決定。員工已被告知，農業部今年不會資助這項調查，相關消息在20日由農業部證實。

美國農業部發言人瓦薩米斯（Alec Varsamis）表示：「這份非法定報告被過度政治化，經後續審查，該報告對於農業部開展工作而言已不再必要。」他還補充說，2024年的報告將於10月22日發布，但2025年的報告作業已停止。

隨著取消調查的消息傳開，美國農業部內部員工及與數據密切合作的機構外經濟學家都感到震驚和憤怒。

美國雪城大學教授赫夫林（Colleen Heflin）直言：「過去30年來，美國農業部的糧食不安全指標讓人們了解美國家庭的糧食自給能力。」她自該指標推出以來一直加以研究，並在得知該指標被取消後表示：「鑑於當前通膨上升和勞動力市場狀況惡化，2025年不採用這項措施尤其令人擔憂，而這兩種情況已知會加劇糧食不安全。」

川普政府向來批評與就業市場相關的政府數據，稱其已被用作政治武器。川普總統最近因一份特別糟糕的就業報告解雇美國勞工統計局局長，指責該局長操縱數據，使他顏面掃地，但經濟學家對此予以駁斥。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法