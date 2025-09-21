為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    全美首例！執法人員執法公務時 加州禁戴口罩

    加州州長紐森簽署法案，禁止執法人員在執法時佩戴口罩。（美聯社）

    加州州長紐森簽署法案，禁止執法人員在執法時佩戴口罩。（美聯社）

    2025/09/21 14:54

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕《美聯社》21日報導，美國加利福尼亞州成為第一個禁止大多數執法人員（包括聯邦移民局特工）在執行公務時戴口罩的州，該法案20日由州長紐森（Gavin Newsom）簽署，但迅速遭到川普政府官員譴責。

    據了解，這項口罩禁令是對洛杉磯移民局最近突襲行動的直接回應。當時，聯邦移民局特工在大規模逮捕時戴口罩，引發數日的抗議，並迫使川普總統向該地區派遣國民兵（National Guard）和陸戰隊。

    紐森在洛杉磯舉行的記者會上表示，加州的獨特之處在於其27％的居民出生在外國。他在州議員、教育界領袖和移民社區成員的見證下簽署了這項法案，「我們歌頌這種多樣性，正是這種多樣性成就加州的偉大，成就美國的偉大，但這種多樣性正遭受攻擊」。

    紐森表示，該州正在反擊那些戴著口罩、沒有身份證明或警徽號碼的特工在街頭逮捕人員的做法，「這些政策對這座城市、我們州乃至整個國家的影響令人恐懼。這就像一部反烏托邦的科幻電影。沒有標識的汽車，戴著口罩的人，人們真的消失了。沒有正當程序，沒有權利，在我們享有權利的民主國家裡，卻沒有權利。移民有權利，我們有權站起來反擊，這就是我們今天在這裡所做的」。

    然而，目前尚不清楚該州如何或是否能夠執行對聯邦特工的禁令。

    川普政府官員為使用口罩辯護，稱移民特工在為川普的大規模驅逐行動執法時，在公共場合和網路上面臨日益嚴重的騷擾。官員認為，為了探員及其家人的安全，隱藏身分是必要的。

    南加州代理聯邦檢察官艾塞利（Bill Essayli）在社群平台Ｘ上表示，該州對聯邦政府沒有管轄權，他已告知各機構，口罩禁令不會影響他們的工作，「我們的特工將繼續保護自己的身份」。

